Uomini e Donne anticipazioni, Teresa bacia Andrea ma si dispera per Antonio

Anticipazioni Uomini e Donne, il bacio di Teresa e Andrea spiazza tutti: studio in delirio

Dal Vicolo delle News apprendiamo che le anticipazioni su Uomini e Donne questa volta sono più accese che mai: gran parte della registrazione è stata dedicata infatti al bacio di Teresa e Andrea che ha scatenato l’ira di Antonio e provocato l’auto-eliminazione di Kevin. Ci dispiace molto per Moriconi, che è visibilmente innamorato della Langella, e siamo assolutamente convinti che la sua reazione sia giusta; per troppo tempo in effetti Teresa ha cercato di frenare il suo interesse per Andrea Dal Corso e l’esterna che ha vissuto è stata un’esplosione di emozioni. Vedendo tutto questo Antonio non ha potuto far altro che andar via ribadendo la posizione già emersa in settimana: di cosa parliamo? Ve lo spieghiamo subito.

Anticipazioni Uomini e Donne: Teresa cerca Antonio nonostante tutto

Inizialmente si è parlato di Antonio e Teresa, e della reazione di lui a quanto accaduto nella registrazione precedente: qualcosa che nessuno si sarebbe mai aspettato e che infatti ha sorpreso tutti. Per quel motivo Antonio non si è presentato in esterna e lei ci è rimasta malissimo perché voleva chiarire. Teresa è persino andata a casa sua ma lui non si è presentato e alla fine è scoppiata a piangere confessando che “si sente legata […] e prova dei sentimenti nei suoi confronti”. Possiamo capire tutto, cara Teresa, però forse il tuo comportamento ha seriamente messo alla prova i sentimenti di Antonio: in diverse occasioni – anche fuori dal programma – lui ha fatto capire di essere innamorato, quindi dichiarare di “desiderare” Andrea è stata una mancanza di tatto che potrebbe averlo davvero allontanato. Difatti lui in studio si è presentato sostenendo che “uno come me tu non te lo meriti”.

News Uomini e Donne: l’esterna di Andrea e Teresa che parla da sola

L’esterna di Teresa e Andrea ha davvero messo il punto alla conoscenza con Antonio: di questo ne siamo quasi sicuri. Se lei infatti non riuscirà a dimostrargli che ci tiene veramente forse Antonio non si presenterà neanche più in studio. L’uscita con Andrea in effetti è stata coinvolgente: lui le ha parlato del suo passato difficilissimo ed è scoccato un bacio con così tanta foga che la talpa del Vicolo ha scritto “Un bacio così io non l’ho mai visto in quello studio!”. I due peraltro hanno scritto su un muro bianco le parole rispetto e amore e mentre pennellavano continuavano a baciarsi. Andrea e Teresa si sono baciati in studio anche quando andava in onda l’esterna: cosa che ha fatto andar via sia Kevin sia Antonio, entrambi non rincorsi da Teresa che invece – udite udite! – ha discusso con Andrea.

Dopo il bacio Andrea e Teresa litigano: le parole di lui che non piacciono alla tronista

Quest’ultimo infatti ha detto che “In questo bacio ci ho visto anche una certa sessualità”. A tali parole Teresa si è risentita, stranamente, visto che invece avrebbe dovuto farle piacere: si tratta comunque di un tuo corteggiatore che ti fa dei complimenti e che dimostra interesse fisico. Andrea comunque si è giustificato dicendo di essersi espresso male perché voleva sottolineare che tra di loro non c’è solo feeling a livello cerebrale ma anche tutto il resto. La lite andrà avanti per un po’ di tempo fino a quando Tina non esclamerà “Non fare la puritana di questo cavolo, pure tu sei bella navigata”. Una puntata accesissima insomma, anche perché oltre a Teresa ha fatto davvero molto discutere anche il trono di Lorenzo.