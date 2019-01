Uomini e Donne registrazione, Lorenzo gelosissimo di Ivan: c’entra Maria De Filippi

Registrazione Uomini e Donne, Giulia e Claudia innamorate di Lorenzo

Come al solito la registrazione di Uomini e Donne è ricca di colpi di scena quando si parla di Lorenzo Riccardi. Non che si tratti di colpi di scena ma è evidente che il tronista con la sua simpatica sfrontatezza riesca a creare molte dinamiche. Se Claudia e Giulia non se ne sono andate sinora non se ne andranno più, questo è poco ma sicuro, quindi eviteremo le prossime volte di pensare ad eventuali abbandoni perché Lorenzo ha messo già duramente alla prova la loro pazienza, eppure loro sono ancora lì in studio. Con le ultime anticipazioni sul programma di Canale 5 pubblicate da Newsued abbiamo capito anche il motivo: pare infatti che sia Claudia sia Giulia siano stracotte di Lorenzo.

Uomini e Donne registrazione: le bachate di Ivan con Giulia e Claudia, Lorenzo gelosissimo

La puntata è partita con Maria De Filippi che ha punzecchiato Lorenzo sul fatto che stesse prestando molta attenzione all’aspetto fisico delle nuove corteggiatrici. Una volta entrate Giulia e Claudia, Maria le ha invitate a ballare con Ivan e questo ha chiaramente fatto ingelosire il tronista che però non ha potuto usare la bachata ballata da entrambe per giustificarsi di quanto fatto durante le esterne. Si è infatti scoperto che Lorenzo è andato nel vivaio di famiglia di Claudia e qui dopo aver sentito Claudia dirgli che ci tiene parecchio e che non vuole essere presa in giro l’ha baciata. Il bacio tuttavia è scattato anche con Giulia dopo ben tre esterne: l’ultima l’hanno vissuta a Torino, a casa della Cavaglia, dove Lorenzo si è sentito davvero in imbarazzo. Un bel po’ di caos insomma, anche se quello della registrazione precedente dubitiamo possa superarlo qualcuno.

Uomini e Donne news: Ivan elimina Sonia, Natalia furiosa

Se il trono di Lorenzo sembra piuttosto lineare è incomprensibile invece quello di Ivan Gonzalez che ha fatto un’esterna molto bella con Sonia conclusasi con un bacio. Dopo aver visto però il bacio con Natalia in piscina e il ballo del tronista con una nuova corteggiatrice, non farà altro che alzare i tacchi e andarsene. Lui di tutta risposta invece di trattenerla la saluterà senza pensarci troppo: provocazione oppure ripensamento? Chissà. Fatto sta che il trono è stato movimentatissimo, e non solo per Lorenzo e Ivan: Teresa infatti ha davvero scatenato il caos e siamo sicuri che si parlerà parecchio di lei nelle prossime puntate. Anche perché il passato di Andrea Dal Corso sorprenderà tutti…