Uomini e Donne news, serale parte col botto: la Mennoia annuncia “cosa importante”

Uomini e Donne di sera, le ultime anticipazioni sulle scelte di febbraio

A febbraio sarà la volta di Uomini e Donne serale e allora capiremo se a costi contenuti Mediaset riuscirà a duplicare il successo delle altre idee che negli ultimi anni sono venute a Maria De Filippi e alla sua redazione. Le ultime anticipazioni sulla trasmissione di Canale 5 vengono direttamente da Raffaella Mennoia che ha prima pubblicato un post su Instagram in cui compare con Teresa Langella e la sua collega Francesca, per poi comunicare tutte le novità tra le sue stories.

Le parole di Raffaella Mennoia su Uomini e Donne di sera

“Ehi, ciao a tutti – ha così esordito Raffaella –! Allora si vede qualcosa? Eccolo, un lampione romano giallo: praticamente un minion sembro. Beh, comunque volevo dirvi che ho postato adesso una foto con me, Teresa e un’altra mia collega Francesca per ricordarvi che a breve comunicheremo il giorno della scelta serale Uomini e Donne. Sapete tutto: ci sarà una prima parte in villa con i corteggiatori, ma non vi posso anticipare una cosa importante, e poi ci sarà la scelta. Quindi appena sapremo la data ve la comunicheremo… La pagina ufficiale di Uomini e Donne… difficilmente io, io in seguito, quindi Uomini e Donne serale, la scelta, iniziamo con Teresa. E niente, ragazzi, un abbraccio!”.

Uomini e Donne serale, tutte le news sul programma di febbraio

A rivelare dettagli succulenti sul serale di Uomini e Donne era stato Davide Maggio che aveva dato indicazioni anche sul giorno di messa in onda. Adesso Raffaella ci ha spiegato qualcosa in più spiegando che di sera vedremo sia i due giorni trascorsi dai ragazzi in villa sia la scelta dei tronisti. Non sappiamo se tutti i troni saranno trasmessi in prime time ma il fatto che Raffaella abbia parlato di “una cosa importante” proprio nel momento in cui nominava i corteggiatori ci fa pensare che forse ci sarà qualche colpo di scena nel trono di uno dei ragazzi rimasti.

Le ultime anticipazioni su tutti i troni di Uomini e Donne

Al momento comunque le cose sembrano andar bene sia per Lorenzo Riccardi, viste le ultime news su Giulia Cavaglia, sia per Luigi Mastroianni, che pare essere andato a riprendersi le sue corteggiatrici. Poco sappiamo invece su Teresa e su Ivan Gonzalez, anche se quest’ultimo dopo un’esterna che non tutti avete visto, perché non è andata in onda su Canale 5, sembra essere molto vicino alla scelta. Ne succederanno di cose fino a Uomini e Donne serale? Può essere; fatta eccezione per Luigi però ci sembra tutto già molto chiaro. E a voi?