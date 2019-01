Uomini e Donne di sera, svelato inizio e puntate: tutte le anticipazioni sui troni

Quando inizia Uomini e Donne di sera e quando va in onda

L’edizione di serale di Uomini e Donne sta per partire e lo farà in grande stile. Finora le anticipazioni sullo show sono state scarsissime ma grazie a Davide Maggio siamo in grado di aggiungere parecchi dettagli su ciò che vedremo di sera su Canale 5. Partiamo dalle basi: Uomini e Donne andrà in onda a partire da febbraio ogni venerdì in prime time e sarà diviso in tre puntate, quasi una per ogni tronista. Probabilmente gli autori avevano pensato a un numero maggiore di serate ma l’abbandono di Andrea Cerioli forse ha scombinato un po’ i piani. Vediamo ora il resto delle news che abbiamo scoperto proprio poco fa.

Maria De Filippi grande assente: anticipazioni sul cast di Uomini e Donne serale

La collocazione al venerdì è stata pensata molto probabilmente per contrastare Sanremo Young che in quel periodo andrà in onda su Rai Uno con la conduzione di Antonella Clerici. Non vogliamo fare pronostici affrettati ma è molto probabile che a vincere sarà il programma di Maria De Filippi, anche se – come forse saprete – la conduttrice non andrà in onda: le puntate saranno infatti condotte da Giulia De Lellis e Gemma Galgani mentre Valeria Marini e Anahi si occuperanno ognuna del loro settore. Ci saranno anche Gianni Sperti e Tina Cipollari che molto probabilmente non cambieranno il loro ruolo e avranno il compito di avanzare qualche ipotesi sulla scelta.

La location: dove sarà ambientato Uomini e Donne

Non ci sono incertezze neanche sulla location: Uomini e Donne sarà ambientato in un castello la cui ala principale sarà occupata dalla famiglia e dagli invitati del tronista; le altre due ali invece saranno dedicate all’accoglienza degli invitati delle corteggiatrici che arriveranno sino alla fine. Come ha già spiegato Maria inoltre, il tronista dovrà comunicare la sua decisione sia alla scelta sia alla non scelta: ne vedremo delle belle! Come del resto le stiamo già vedendo, visto che se Giulia Cavaglia ha sorpreso tutti con un ultimo gesto per Lorenzo il comportamento di Andrea Dal Corso ha sì sorpreso tutti ma negativamente: dopo la puntata infatti ha reagito così. Riguardo agli altri? Beh, pare proprio che un’esterna inedita abbia svelato la scelta di Ivan. Non ci resta che aspettare febbraio e sperare che Uomini e Donne di sera sia all’altezza delle aspettative.