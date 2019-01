Uomini e Donne, esterna inedita di Ivan svela la scelta? “Non ti voglio perdere”

L’esterna di Ivan e Sonia che svela i sentimenti del tronista: le ultime news su Uomini e Donne

A Uomini e Donne il trono di Ivan Gonzalez è forse quello dei meno interessanti perché al momento le dinamiche createsi non sono moltissime e siamo quasi convinti in effetti che il tronista alla fine sceglierà proprio Sonia, la corteggiatrice che più di tutte ha saputo conquistarlo anche col suo carattere. Parliamoci chiaro: ormai a Uomini e Donne la bellezza è di casa e tutti, chi più chi meno, sono avvenenti; è il quid in più che invece fa la differenza, e quel quid sembra avercelo proprio la ragazza che però nelle prossime puntate non se la passerà affatto bene.

Anticipazioni Uomini e Donne: quale futuro per Ivan e Sonia?

Stando alle anticipazioni di Uomini e Donne infatti Ivan la eliminerà e solo dopo andrà a riprenderla ammettendo che tra di loro c’è qualcosa di importante; proprio questo ci fa vedere con occhi diversi l’esterna che non è stata mandata in onda il 18 gennaio e che ha avuto come protagonisti proprio Sonia e Ivan. La potete trovare su Witty Tv e vedrete che il tronista dire alla sua ragazza delle parole importantissime e confessare di provare dei forti sentimenti per lei. “Hai pensato tante cose male?”, questa la domanda iniziale di Ivan. “Sì, mi metti dei dubbi e io non li voglio avere. Io sono anche oltre con te, però poi vengo in puntata e non vedo differenza”, la risposta di Sonia non si è fatta attendere. D’altra parte in quello studio di persone con carattere ce ne sono: basti pensare all’ultimo gesto che ha fatto Giulia per Lorenzo.

Uomini e Donne, le ultime news sull’esterna inedita di Ivan e Sonia

“Tutto nella vita – ha poi proseguito il tronista – può cambiare, magari tu prendi il volo per andare a casa e ti innamori del pilota”. “Non mi chiamo Ivan!”, ha esclamato Sonia per poi sentirsi dire “Se lo pensi me ne vado”. Il caratterino di Ivan però non l’ha fermata: “E vai! Se questo è il tuo percorso a me non va bene! Quindi tu sei così come ti mostri anche con le altre? Il problema è che non mi va bene così”. “Questa volta – occhio, adesso! – sceglierà il mio cuore e tu piano piano stai arrivando al mio. Se sto andando avanti con te è perché con te ci sono i sentimenti. Ho la sensazione che ti sto perdendo un po’, e io non ti voglio perdere”.

La reazione di Sonia alle paure di Ivan

“Mi fai frenare – ha detto Sonia verso la conclusione –, e se mi freno non me la vivo più come me la sto vivendo”. Visto quanto accadrà nelle prossime puntate di Uomini e Donne, l’esterna non ha fatto altro che aumentare la nostra curiosità: dite che la scelta di Ivan sarà proprio sonia oppure no? Per noi non ci sono molti dubbi in realtà, ma visto che il tronista tende a cambiare idea non ci metteremmo la mano sul fuoco. Staremo a vedere comunque! E voi ovviamente restate con noi!