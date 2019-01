Uomini e Donne, Claudia e Ivan insieme in esterna: la reazione di Lorenzo

Uomini e Donne, Claudia è uscita in esterna con Ivan Gonzalez: la reazione di Lorenzo

Nelle prossime puntate di Uomini e Donne assisteremo alla vendetta di Claudia Dionigi nei confronti di Lorenzo Riccardi. Abbiamo già appreso dalle anticipazioni che Claudia è uscita in esterna con Ivan, ma non si è trattato di una vera e propria esterna. Più che altro, la corteggiatrice ha voluto mandare un segnale a Lorenzo: farebbe meglio a non trascurarla. Ma il tronista avrà ricevuto il messaggio? Lecito chiedersi ed essere curiosi di sapere come avrà reagito Lorenzo, vedendo l’esterna di Claudia e Ivan. A tal proposito, sono emersi ulteriori dettagli in queste ore, che si aggiungono alle anticipazioni sul Trono Classico già uscite nel giorno della registrazione.

Trono Classico, Claudia fa ingelosire Lorenzo uscendo con Ivan

Premettendo che l’esterna di Claudia con Ivan è stata ben studiata insieme alla redazione, o almeno questo pare di capire, i fan vogliono comunque conoscere la reazione di Lorenzo. Perché pure se era chiaro fosse solo uno scherzo, vedere una propria corteggiatrice vicina all’altro tronista non deve essere stato bello! Ebbene, scopriamo come ha reagito Riccardi grazie a una risposta di NewsUeD a un lettore: “Ha riso, ma in realtà la situazione era super comica, con le musiche, le facce di lui, tutto troppo divertente. Non poteva reagire altrimenti”. Questo è emerso su Instagram oggi, in attesa di vedere in onda la puntata (dove comunque il tronista ha fatto un passo importante con Giulia!).

Uomini e Donne, anticipazioni esterna Claudia e Ivan: cosa è successo in studio

Ma cosa è successo nell’esterna? Sappiamo che Claudia ha tardato nel presentarsi da Lorenzo e Maria ha mostrato al tronista il motivo del ritardo. Claudia ha chiesto lezioni di bachata a Ivan, così è stato montato un filmato in cui si vedeva Lorenzo che aspettava sconsolato da una parte e Claudia e Ivan che scherzavano nel frattempo. Si è trattato di un gioco, quindi, Claudia non è realmente uscita in esterna con Ivan su invito di quest’ultimo, ma ha voluto solo dare una lezione a Lorenzo. Ci sarà riuscita? Questo lo capiremo con le prossime anticipazioni su Lorenzo e Claudia…