Uomini e Donne news, Giulia Cavaglia innamorata: sorpresa dopo la registrazione?

News Uomini e Donne, quale futuro per Giulia e Lorenzo dopo la trasmissione?

Il futuro tra Giulia Cavaglia e Lorenzo Riccardi non è così scontato dopo l’ultima esterna registrata a Uomini e Donne: news e anticipazioni vogliono infatti che Lorenzo si sia lasciato andare parecchio con Claudia e che abbia sottolineato di sentirsi completo con lei. Si tratta di dichiarazioni molto forti che mettono fortemente in dubbio il fatto che Giulia sarà la scelta, e finora in realtà non ne avevamo molti di dubbi perché fra il tronista e la corteggiatrice avevamo notato parecchio feeling. Proprio per via della registrazione siamo quasi convinti che tra Giulia e Lorenzo sia successo qualcosa.

Uomini e Donne news, sorpresa di Lorenzo per Giulia dopo la registrazione?

La ragazza infatti ha pubblicato tra le storie Instagram una strofa del brano L’amore conta di Luciano Ligabue: “Grazie per la te più vera, grazie per i denti stretti, i difetti, per le botte d’allegria”. Non traspare alcun tipo di nostalgia in queste poche parole, quindi è probabile che dopo quanto accaduto lei e Lorenzo abbiano chiarito quello che c’era di chiarire. A meno che la stessa Giulia – c’è anche da mettere questo in conto – non abbia voluto interessarsi a quanto successo con Claudia e abbia invece voluto concentrarsi solo su ciò che sta costruendo con il suo tronista. Due sono le ipotesi insomma: o Giulia ha pubblicato quella canzone perché ha chiarito con Lorenzo dopo che lui le ha fatto una sorpresa, oppure ha deciso di lasciarsi tutto alle spalle e di pensare solo a quello che di bello Lorenzo ha portato nella sua vita.

Uomini e Donne, le ultime news su Lorenzo e Giulia

Le ultime news su Lorenzo e Giulia vengono direttamente dalle anticipazioni su Uomini e Donne: inizialmente tra i due c’è stato uno screzio che ha coinvolto anche Ivan a causa di Maria De Filippi, successivamente tutto sembra essersi sistemato per il fatto che lui le ha fatto conoscere sua madre. Il punto è che – come dicevamo – questo potrebbe non essere abbastanza per dare per scontata la scelta, visto quanto dichiarato da Lorenzo su Claudia. Il trono dell’ex corteggiatore di Sara Affi Fella è insomma ancora avvolto nel mistero. Chissà se Maria gli concederà altro tempo, visto che ormai anche Teresa sembra aver fatto la sua scelta. Tutti davano per scontato Andrea dopo questo importantissimo gesto ma le ultime anticipazioni hanno cambiato tutto.