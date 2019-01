Uomini e Donne gossip, Andrea deluso da Teresa? Una reazione che dice tutto

Gossip Uomini e Donne, silenzio social per Andrea Dal Corso

Sembra che l’ultima registrazione di Uomini e Donne abbia profondamente deluso Andrea Dal Corso che – come ben sapete – è un tipo attivissimo sui social. Da quanto ci risulta in effetti il corteggiatore di Teresa Langella non ha mai passato un giorno senza postare nulla su Instagram e adesso invece le cose stanno andando diversamente. Se date un’occhiata alle sue storie infatti non c’è traccia di aggiornamenti, tant’è che non è neanche possibile visualizzarne: ciò significa dunque che Andrea non posta da moltissimo tempo contenuti per i suoi fan. A cosa può esser dovuto tutto questo?

Uomini e Donne gossip, la reazione di Andrea nell’ultima registrazione

L’ultima registrazione di Uomini e Donne è stata pesantissima per Andrea che oltre ad aver visto Teresa baciarsi con Antonio ha anche litigato con lei. La stessa tronista è stata freddissima nei confronti del ragazzo, dopo aver fatto una doccia fredda a Morriconi nella precedente registrazione, ed è proprio per questo motivo che la scelta ci sembra ormai ovvia, anche perché subito dopo il bacio con Antonio Teresa ha annunciato che sceglierà a breve. Troppe coincidenze insomma per un trono che non ci riserverà alcun colpo di scena: chi di voi in effetti si aspettava che la Langella avrebbe scelto Andrea? Non tanti sicuramente, visto che le loro esterne erano sì bellissime ma Teresa si è altresì mostrata quasi sempre scettica.

Uomini e Donne news, Andrea sparisce dai social per la villa?

Finora dunque tanto silenzio per Andrea che non ha scritto niente di niente in nessuno dei suoi social. Non è neanche pensabile che sia andato in villa con Teresa perché il profilo Instagram di Antonio Moriconi ci risulta attivo. Niente è da dare per scontato comunque, visto che a Uomini e Donne può succedere davvero di tutto. Basti pensare all’esterna di Ivan Gonzalez che nessuno ha visto e che invece svela probabilmente la sua scelta, oppure all’ultimo gesto di Giulia Cavaglia per Lorenzo. Noi ovviamente non appena ne sapremo di più vi aggiorneremo.