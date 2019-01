Anticipazioni Trono Classico, Luigi si dichiara a Irene ma lei è furiosa: scelta vicina

Trono Classico news, la scelta di Luigi è vicina

Eccoci arrivati alle anticipazioni sul Trono Classico, precisamente sul trono di Luigi Mastroianni che sembrava in alto mare e invece è vicinissimo alla scelta. Durante la registrazione Maria non ha fornito dettagli al riguardo ma dopo le parole di Luigi a Irene Capuano chiunque potrebbe giungere alla conclusione che il tronista è cotto di lei. Secondo lui c’è qualcosa che manca nel loro rapporto ma la verità è che forse ha bisogno ancora di un po’ di tempo per accettare che la Capuano gli piace. Cos’è successo esattamente? Ve lo diciamo subito.

Anticipazioni Trono Classico, l’esterna di Luigi e Irene: confessioni inaspettate

In studio hanno fatto vedere Irene inseguita da Luigi dopo la decisione di lasciare lo studio; il tronista si è mostrato dispiaciuto per quanto accaduto nelle precedenti puntate ma questo non è servito a molto. Irene infatti non cambierà atteggiamento per tutta la chiacchierata: è delusa da Luigi e dopo aver lasciato un “cog**one” – queste le parole che riporta il Vicolo delle News da cui abbiam presole anticipazioni – non ne vuole un altro. Irene voleva andarsene in realtà, ma la macchina non partiva e quindi Luigi ha potuto farle capire in tutti i modi quello che prova per lei. “Ok, sono un co**ione – ha esclamato a un certo punto –, ma mi piaci… Non so più come dirtelo”. L’esterna finirà con lei tutt’altro che convinta: in effetti in studio non si parlerà che della sua insicurezza e dell’atteggiamento di Luigi.

Trono Classico anticipazioni, Giorgia innamorata di Luigi

L’esterna con Giorgia è stata molto tenera – come ha precisato Gianni Sperti – perché il tronista è andato a trovarla a casa dopo aver ricevuto dei video che lei mandava alla redazione per lui. Luigi ha potuto conoscere la madre di Giorgia che gli ha spiegato come mai la figlia non si apra con lui, sottolineando al tempo stesso che lei tiene moltissimo al loro rapporto; Giorgia infatti lo porterà nel lago vicino casa e lì gli confesserà di essersi innamorata. In studio si vedrà anche l’esterna di Valentina, durante la quale il tronista apparirà attrattissimo da lei, tant’è che né Giorgia né Irene se ne riusciranno a farsene una ragione. Luigi però confesserà di aver pensato non solo a lei ma anche e soprattutto a Irene: motivo, quest’ultimo, che porterà i due a ballare.

Uomini e Donne anticipazioni, il futuro dei tronisti e le scelte

E se pensate che sia finita qui vi sbagliate di grosso: il trono di Teresa è ormai finito e lei nonostante l’assenza di Andrea Dal Corso sceglierà proprio la prossima puntata; quello di Lorenzo ci ha riservato ulteriori colpi di scena perché il ragazzo è scoppiato a piangere per Giulia; anche quello di Ivan infine è stato ricco di avvenimenti: il tronista infatti ha reagito malissimo a una dimenticanza di Sonia e Natalia. Non ci resta che aspettare la puntata per capirne di più: siamo sicuri che, come al solito, ne vedremo delle belle!