Uomini e Donne Claudia e Lorenzo: gesto ambiguo prima della scelta, che succede?

Claudia e Lorenzo, a Uomini e Donne è tempo di nostalgia

Abbiamo imparato tutti a conoscere la simpatica e bella Claudia Dionigi, corteggiatrice di Lorenzo Riccardi a Uomini e Donne, e sappiamo bene che non fa mai niente per caso. Nulla di diverso, è vero, si può dire di Giulia Cavaglia ma, visto che la scelta di Lorenzo sembra propendere più verso la torinese che verso la romana, l’ultima Instagram stories pubblicata da Claudia non poteva che incuriosirci. Ormai infatti la scelta di Lorenzo è vicinissima e non possiamo perderci assolutamente nulla delle due corteggiatrici, anche se – diciamocelo – la loro risposta sarà chiaramente un “sì” grande quanto gli studi Elios. Veniamo al dunque.

Una canzone sospetta: Claudia sarà la scelta di Lorenzo Riccardi?

Claudia ha pubblicato tra le sue Instagram stories una canzone di Tony Colombo, Se questa volta fosse amore, taggando Federica Spano. La strofa che le ha voluto far sentire prima di incontrarla è la seguente: “Se questa volta fosse amore, quello che non esiste più, vorrei che avesse un altro nome, quel nome l’ho scegliessi tu”. Le parole della canzone parlano chiaro, anche se si prestano a più interpretazioni. Ricordiamo infatti che Federica è stata una corteggiatrice di Andrea e che quest’ultimo le ha preferito Arianna: il messaggio quindi potrebbe essere indirizzato proprio a lei, alla quale Claudia avrebbe voluto dare una sorta di incoraggiamento per i nuovi amori che verranno. Avrebbe dovuto farlo in realtà anche con Andrea Dal Corso, visto quanto successo negli ultimi giorni…

Il futuro di Claudia e Lorenzo a Uomini e Donne: le ultime news

Nessuno ci vieta di pensare comunque che la canzone abbia colpito anche Claudia che magari crede di non essere più la scelta di Lorenzo dopo l’ultima esterna di cui si saprà nella registrazione di oggi; questo significherebbe insomma che Claudia è già nostalgica per la fine di una storia che in realtà non è mai nata davvero, quella con Riccardi per l’appunto. C’è da dire ad ogni modo che Lorenzo è molto insicuro e che le ultimissime sul suo conto parlano chiaro: ora come ora dunque non bisogna dar nulla per scontato. E lo stesso vale per il trono di Ivan che sembra aver svelato la scelta in un’esterna mai mandata in onda. Noi ovviamente non appena ne sapremo di più vi aggiorneremo!