UeD Rudy Zerbi, redattore dello show: “A volte caschiamo nel tranello”

UeD polemiche: interviene Rudy Zerbi con un comunicato personale. Parla il coach di Amici, che è redattore anche dello show dei tronisti: “A volte caschiamo nel tranello”

La bufera che sta investendo Uomini e Donne continua a soffiare molto forte. Nelle scorse ore il programma ha diramato un comunicato ufficiale in cui ha difeso in blocco la redazione dello show dalle polemiche roventi scatenatesi di recente. Una buona parte del pubblico, sui social, continua a richiedere a gran voce ulteriori spiegazioni su alcune questioni, ritenute opache, che hanno coinvolto la trasmissione. Oggi, sulla vicenda, è intervenuto Rudy Zerbi, coach di Amici di Maria De Filippi nonché datato redattore di Uomini e Donne. Il suo comunicato personale lo ha affidato al suo profilo Instagram.

“Lavoro nella redazione di Uomini e Donne da quasi dieci anni: la prima cosa che mi hanno insegnato è che chi ci guarda vuole vedere persone Vere in cerca di sentimenti Veri“, esordisce Rudy che poi ammette che a volte si può cadere nell’errore di non individuare sempre i candidati che rispettino tali requisiti: “A volte siamo bravi nell’individuare chi cerca il vero Amore e a volte, invece, caschiamo nel tranello di chi è esclusivamente in cerca di visibilità a tutti i costi, di consensi, di followers”. A questo punto Zerbi entra nel merito delle polemiche attuali: “Le pretestuose polemiche di questi giorni sono un tentativo di ricerca di una popolarità che è destinata a durare quanto un ghiacciolo dimenticato al sole. Ci vediamo a settembre”.

UeD anche Simona Ventura al fianco della redazione, ma il pubblico continua a rumoreggiare

Nelle scorse ore anche Simona Ventura, che non fa parte della redazione del programma, è intervenuta in difesa del gruppo di lavoro vicino a Queen Mary. Intanto però una buona fetta di affezionati allo show continuano a sostenere che qualcosa non torni. Ricordiamo che la rovente polemica si è scatenata dopo che Mario Serpa e Teresa Cilia hanno attaccato duramente Raffaella Mennoia, accusandola di comportamenti poco trasparenti. Dal canto suo l’autrice si è sempre difesa, smentendo le pesanti dichiarazioni a lei indirizzate.