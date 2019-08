Uomini e Donne caos, anche Simona Ventura si schiera. Fan: “Non sai”

By

Uomini e Donne nel caos: anche Simona Ventura si schiera, ma i fan non ci stanno

Uomini e Donne non è mai stato così tanto sotto attacco. Nella giornata di ieri il programma è addirittura uscito con un comunicato stampa per difendere l’operato della sua redazione, cercando di mettere a tacere le numerose critiche piovute dai fan sullo show. A innescarle la lite scatenata da Teresa Cilia e Mario Serpa contro Raffaella Mennoia, braccio destro di Maria De Filippi finita al centro del polverone. In particolare all’autrice sono state mosse critiche che sostengono che sia poco trasparente nel gestire alcuni casi all’interno della trasmissione. La maggior parte dei biasimi si riferisce al cosiddetto Sona-gate, il primo trono gay della storia del programma. Dal canto suo la Mennoia ha rigettato tutte le accuse, spalleggiata dalla redazione. Ora, sulla vicenda si è schierata anche Simona Ventura.

Nella giornata di ieri, Michele Perna, autore e redattore di Uomini e Donne e Temptation Island, ha pubblicato sul suo profilo Instagram il comunicato ufficiale della redazione in difesa dello stesso show. Sotto al suo post si è fatta viva anche Simona Ventura che ha conosciuto bene il team che lavora ai programmi di Maria De Filippi avendo condotto Temptation Island Vip. “Non fa una piega. Io sono con voi” ha scritto SuperSimo, spezzando una lancia a favore di tutto il gruppo di lavoro. Il suo commento è però stato presto oggetto dell’attenzione di alcuni fan, che hanno consigliato alla Ventura di informarsi bene sul trono di Claudio Sona, credendola non del tutto al corrente di alcuni tasselli della storia. In breve, hanno sostenuto che la versione data da Uomini e Donne non sia del tutto veritiera.

Uomini e Donne, il pubblico crede a gran voce altri chiarimenti

Non è mai stato tanto rovente come quest’anno il Ferragosto attorno a Uomini e Donne. Nella giornata di ieri, quando il comunicato ufficiale ha iniziato a circolare sul web, il pubblico ha richiesto a gran voce ulteriori chiarimenti. La comunicazione al posto di placare gli animi ha avuto l’effetto contrario. Sono infatti stati numerosissimi i fan che sui social hanno sostenuto che ci siano troppe cose che non tornino circa la trasparenza dello show.