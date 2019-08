Uomini e Donne oggi, persone fidanzate sul Trono? La redazione replica a Teresa

Uomini e Donne oggi: il nuovo comunicato della redazione contro Teresa Cilia

La redazione di Uomini e Donne è tornata a replicare alle ultime dichiarazioni di Teresa Cilia, che si è scagliata contro chi lavora al programma da tanti anni. La moglie di Salvatore Di Carlo ha insinuato che gli autori del dating show, e in particolare Raffaella Mennoia, siano a conoscenza di tanti segreti dei tronisti. Compresi quelli che sono già fidanzati quando entrano nella trasmissione, come accaduto nel caso più eclatante di Sara Affi Fella. Un’accusa grave, gravissima, che non è rimasta senza replica da parte dello staff di Maria De Filippi. In un post condiviso sui vari account Instagram degli autori, tutto il gruppo di lavoro ha risposto in maniera compatta alle insinuazioni fatte da Teresa Cilia.

Le parole della redazione di Uomini e Donne sulle accuse di Teresa

“Siamo stati in silenzio fino a oggi nella speranza che alcune persone, che non vogliamo neanche nominare, riflettessero sulle assurde esternazioni chiaramente fatte nell’intento di aggiungere followers ai loro profili e garantendosi, di conseguenza qualche sponsorizzazione in più”, inizia così il nuovo comunicato della redazione di Uomini e Donne. “Abbiamo letto cose infondate e, purtroppo, offensive. Una su tutte che la redazione di Uomini e Donne, e in particolare Raffaella Mennoia, fossero a conoscenza del fatto che una tronista, per tutta la durata del Trono, fosse fidanzata. Chi segue Uomini e Donne sa perfettamente che non è così. Ogni qualvolta si è verificato che qualcuno avesse utilizzato il programma per propri scopi mentendo sul proprio stato sentimentale, ne è stata data immediata notizia al pubblico“, si legge nella nota.

La redazione di Uomini e Donne respinge le accuse di Teresa

“Su tale serietà di basa da oltre venti anni il programma nonché la professionalità di chi lavora. L’unica vera strumentalizzazione è quella messa in atto in questi giorni ed in questo luogo “social” da chi è nella chiara ricerca di visibilità ai danni professionisti”, fanno sapere gli autori di Uomini e Donne. Che ci hanno poi tenuto a precisare di essere un gruppo coeso, per niente turbato da scaramucce e rivalità professionali. Come replicherà Teresa Cilia a queste parole?