Uomini e Donne, Teresa tuona su Raffaella: altre pesanti dichiarazioni

Uomini e Donne, Teresa Cilia torna a tuonare contro Raffaella Mennoia. Altre rivelazioni e dichiarazioni pesanti: “Questa persona deve essere fermata”

Teresa Cilia è un fiume in piena e continua la sua battaglia contro Raffaella Mennoia. Ormai la ‘guerra’ è dichiarata. Poco fa l’ex tronista, attraverso una sfilza di Stories Instagram, è tornata a ringhiare contro l’autrice. Per prima cosa ha parlato di coloro che in queste ore sono scesi al fianco del braccio destro di Maria De Filippi, dicendo che è ovvio che questi, ruotando ancora attorno al programma, difendano Raffaella. Tuttavia Teresa ha detto di ben comprendere tale dinamica e di non avercela con chi in questo momento sta dalla parte della Mennoia. Anzi, più volte ha sottolineato che il suo bersaglio è soltanto lei, nessun’altro. Per questo ha ringraziato più volte Queen Mary, tutta la redazione e la produzione dello show.

“Visto che siamo arrivati a questo punto è doveroso che io dica le cose come stanno e le dirò. L’unica cortesia che mi dovete fare è che dovete avere due o tre giorni di pazienza perché io mi devo tutelare, devo citare delle persone, sto chiedendo i permessi. Molti sono d’accordo, molti no. Stasera sentirò una telefonata dove ci sono dei vocali, non solo dei messaggi”. Teresa promette scottanti rivelazioni, poi rimarca come la redazione e la De Filippi l’hanno sempre trattata molto bene: “Mi hanno trattato da principessa. Io ce l’ho con una persona sola che mi ha e ci ha presi in giro”. La persona a cui si riferisce è la Mennoia, su cui lancia altre pesanti accuse.

Uomini e Donne, Teresa tuona: “Non è giusto che comanda sulla vita degli altri all’insaputa delle persone che lavorano lì dentro”

“Questa persona deve essere fermata perché non è giusto che si impadronisca della vita degli altri. Non è giusto che comandi sulla vita degli altri all’insaputa delle persone che lavorano lì dentro. Il problema è lei, non sono gli altri, è lei. Perché fa tutto di nascosto, a loro insaputa.” Le dichiarazioni faranno altro rumore. Teresa poi chiosa: “Farò grandi rivelazioni… Vi prometto che vi dirò tutto, dovete solo darmi il tempo materiale per tutelarmi.”. La Cilia ha inoltre detto che una volta vuotato il sacco non vorrà più saperne di questa storia e tornerà alla vita di sempre, usando poco i social. Resta da capire se ha davvero delle forti rivelazioni da fare oppure no. Nel frattempo si attende la risposta della Mennoia che oggi è rimasta in silenzio lungo tutta la giornata.