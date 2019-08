Raffaella Mennoia è una furia: “Senza vergogna”, Teresa attacca: “Ridicola, zitta”

Teresa Cilia e Raffaella Mennoia, lo scontro continua su Instagram

Continua la lite a distanza fra Teresa Cilia e Raffaella Mennoia dopo che la prima ha risposto senza mostrare alcun segno di cedimento al post Instagram pubblicato dalla seconda in cui si parlava di una diffida dagli avvocati. E continua in modo ancor più acceso e polemico perché la Mennoia, dopo aver ascoltato le parole durissime che le ha riservato l’ex tronista di Uomini e Donne, non è stata certo con le mani in mano e ha invitato tutti coloro che l’hanno accusata in questi giorni a parlare chiaramente. Un gesto comprensibile, a nostro avviso, perché le mezze verità sono fastidiose e in casi come questo anche abbastanza infamanti, visto che la reputazione di Raffaella è stata intaccata da tutto questo caos. Tutti hanno il diritto di esporsi pubblicamente contro qualcuno, però, arrivati a questi livelli di astio e di gravità, forse è il caso di andare fino in fondo e di scoprire completamente le carte. Ed è proprio quello che la Mennoia ha voluto far capire con alcuni suoi post sul proprio profilo.

Le parole di Raffaella Mennoia contro Teresa dopo le dichiarazioni di oggi

“Aspetto le dichiarazioni come l’epifania”, questo il primo. “Niente – questo il secondo –… non c’era niente da dire… Ma come? Giorni a dire non dire e poi… silenzio… va beh, aspettiamo tutti a questo punto!”. “Che bella cosa – questo l’altro messaggio pubblicato da Raffaella tra le sue storie – svegliarsi la mattina e lavarsi una sola faccia”, con evidente riferimento a coloro che, almeno a suo avviso, si sono comportati in un modo per poi rivelarsi persone completamente diverse. “Non riesco a fare screen di tutto – Raffaella fa riferimento ai tanti messaggi di sostegno che le sono arrivate in privato –… ma aspetto con trepidazione dopo le infamie subite il resto delle dichiarazioni… io sono pronta a metterci la faccia (già pulita senza sponsor)… avete iniziato voi e poi? Una sponsorizzazione e un’altra offesa ma ”sta verità’ che dovete raccontare?”. “Niente – così ha salutato tutti alla fine –… non posso fare altro che salutarvi e ringraziarvi tutti… Vi lascio con una riflessione: ma secondo voi le coppie che si formano con il nostro programma e che vivono la loro vita felice è giusto che parlino così? Io ho solo fatto del bene e inizio a pentirmene… aiutando in alcuni casi anche economicamente di mie finanze… senza vergogna! Buona notte”. Tanta amarezza nelle parole di Raffaella, a cui Teresa ha subito replicato sul suo profilo.

Teresa non si ferma, ancora attacchi a Raffaella: “Sei ridicola, stai zitta!”

“Tra uno sponsor e l’altro – Teresa ha fatto riferimento alle parole di Raffaella sulle sponsorizzazioni –… noto con piacere che guardi le mie storie. Tra l’altro ti fai anche i complimenti da sola perché tutti questi commenti positivi nei tuoi confronti non è che li ho tanto trovati. A differenza tua a me le cose me le vengono a dire per avvertirmi fino a che punto puoi arrivare tu. Se non ricordo male tu eri quella che prendeva in giro tutte le persone che sponsorizzavano sui social, e se non ricordo male proprio tu fino a due settimane fa avevi [preferiamo non citare il marchio, ndr] nelle mani con tanto di codice sconto, quindi stai zitta, stai zitta perché sei ridicola! Stai zitta”. In seguito la Cilia ha pubblicato anche delle storie di Deianira Marzano che critica fortemente Raffaella per il modo in cui ha gestito tutta la situazione.

Le accuse di Deianira: “Mercato del pesce!”

“Comunque – queste le parole dell’opinionista Instagram – io devo dire una cosa: non si è mai visto nella storia della televisione italiana che un autore si mette a fare tutto questo! Ma quando mai si è visto che gli autori di Barbara d’Urso si mettono a fare questo mercato del pesce sul Web! Ma tutto a posto? L’autore ha un ruolo diverso, dev’essere sopra le parti. Ma cos’è tutto questo disagio!”. “Purtroppo – questo il commento di Teresa alla storia della Marzano – livello bassissimo. Ma poi dice che ha aiutato economicamente qualcuno e rinfaccia… non oso immaginare come si possa sentire la persona in questione”. La notte è lunga. Restate sintonizzati finché potete!