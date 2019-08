Teresa Cilia senza freni risponde alla Mennoia, parlano anche Salvatore e Deianira

Uomini e Donne nel caos: Teresa Cilia contro Raffaella Mennoia dopo i post Instagram

Nel bel mezzo di quest’estate caldissima la polemica a Uomini e Donne è diventata rovente. Anzi dire rovente è dire poco perché siamo sicuri che tra Teresa Cilia e Raffaella Mennoia lo scontro non terminerà con oggi. Se vi siete persi l’antefatto vi consigliamo di recuperare un po’ di post sull’argomento: tutto è partito con un attacco di Mario Serpa a Uomini e Donne, a cui ha fatto seguito quello di Teresa che ha parlato in termini non proprio positivi di Raffaella. Leggete i due post che vi abbiamo linkato per capirne di più perché questo nostro post parte esattamente da ciò che è raccontato lì. Ma veniamo al dunque. A un certo punto della discussione sono stati pubblicati due post su Instagram che hanno scatenato Teresa: il primo, quello di Raffaella, in cui si minacciavano provvedimenti legali; il secondo, quello della pagina ufficiale di Uomini e Donne, in cui si minacciava esattamente lo stesso comportamento, tant’è che qualcuno ha sospettato – parliamo di Deianira Marzano – che sia stata proprio Raffaella a scriverlo.

Deianira Marzano contro Raffaella Mennoia: parole di fuoco dopo il post Instagram di Uomini e Donne

“La cosa più comica di questa storia – ecco le parole della Marzano, la cui storia Instagram è stata condivisa proprio da Teresa – è che io mi immagino… perché qui parliamo di un profilo di una trasmissione televisiva… tutto questo mi immagino sempre Maria all’oscuro… Mi viene molto da ridere la scena della Mennoia in vacanza che entra con l’account di Uomini e Donne e si scrive questo stato. Ma tutto a posto? Ma figuriamoci se Maria De Filippi andrebbe mai a scrivere un post così sgrammaticato e così becero con mancanza di logica, che quella è una donna così intelligente e acculturata”. E se pensate che sia finita qui vi sbagliate di grosso perché Teresa ha risposto a tutta questo caos prima dall’account di Salvatore Di Carlo, con cui era al mare, poi dal suo account prima di uscire.

Teresa Cilia risponde a Raffaella dall’Instagram di Salvatore di Carlo: “A tutto c’è un limite”

“Allora – queste le parole di Teresa dalle storie di Salvatore –, onestamente non sarei voluta arrivare a questo perché sono abbastanza matura a differenza di un’altra persona che preferisco le cose chiarirle di persona o telefonicamente. Ma siccome spesso sono stata snobbata… e quindi alla fine non vi va… A tutto c’è un limite. E allora visto che tu fai tutto così io rispondo a tono”. Presagite parole di fuoco e accuse pesanti? Non proprio: è vero, Teresa non ha usato mezze misure contro Raffaella – e ha più volte sottolineato ancor prima di queste storie che vi abbiamo riportato che il suo attacco è stato rivolto sempre e solo a lei – ma è altrettanto vero che non ha accusato il programma di chissà cosa, non nei messaggi che riporteremo qui di seguito almeno.

Raffaella Mennoia, l’attacco di Teresa Cilia: “Se vuoi andare dall’avvocato ci possiamo andare insieme”

“Prima cosa, le minacce anche no. Uno, perché non ho paura. Assolutamente. Due, anche perché quand’anche mettessi in mezzo un avvocato non c’è nulla, quindi… perché cr…na non ci sono. E comunque prima eventualmente di parlare mi tutelo… stai sicura! Quindi non vedi il motivo perché devi andare dall’avvocato… a raccontargli che cosa? Se pensi di farmi paura ti sbagli… Se pensi di fare spettacolo… Oppure forse forse ti stai rendendo conto che la gente magari sta cambiando idea su di te e quindi vuoi cercare di cambiare il discorso… perché può essere anche quello! Però la risposta te la stai dando tu – ha poi proseguito Teresa facendo riferimento alla minaccia di diffida –, cioè tu stessa con questo post hai fatto capire esattamente chi sei. Vivi di minacce, fai solo minacce e hai prese di potere che non ti appartengono perché per me non sei nessuno, non lo sarai mai. Per me. per gli altri non lo so, per chi ti lecca il culo non lo so nemmeno ma per me personalmente non sei nessuno e non lo sarai mai. Comunque se tu vuoi andare dall’avvocato per me ci possiamo andare anche insieme, vengo fino a Roma e ci andiamo. E poi vediamo nella bilancia… Mettiamo tutto nella bilancia e vediamo chi ne esce fuori e come ne usciamo fuori. Detto ciò ti auguro una bellissima vacanza Spero che mi penserai sempre e comunque, se vorrai rispondermi magari fammi una telefonata che la apprezzo… Ah dimenticavo, un consiglio su cosa mettere in valigia c’è l’ho: metti un po’ di umiltà, un po’ di sincerità, un po’ di saggezza e un po’ di maturità che è quella che ti manca, indossa proprio un abito nuovo perché quello che hai non ti sta molto bene”.

Salvatore Di Carlo difende la sua Teresa: “Questa persona è quattro anni che è bloccata”

E se pensate che sia finita qui, anche in questo caso vi sbagliate alla grande: Salvatore ha poi fatto un breve video in cui dice chiaramente che Raffaella è stata bloccata, confermando di conseguenza i cattivi rapporti tra lui e la storica autrice di Uomini e Donne. “Mia moglie – queste le sue parole alla fine della risposta di Teresa – si diverte a pubblicare ma questa persona è quattro anni che è bloccata quindi non so come farà a vedere adesso i video”. Una chiara provocazione, visto che essendo il suo profilo pubblico ed essendo lui e Teresa dei personaggi noti la notizia sarebbe rimbalzata, come in effetti ha fatto, su tutti i blog. Ma continuiamo.

La risposta di Teresa dal proprio profilo: “Ho interrotto quando non mi andava più bene”

Dal suo profilo Instagram poi Teresa ha risposto al post pubblicato sulla pagina ufficiale di Uomini e Donne riprendendo alcune considerazioni che non le sono piaciute affatto: “La soluzione per la vita – ha così esordito –… Ok… E chi me la dovrebbe dare? Io, sì, ho sofferto, ho avuto quello che ho avuto, ho lottato per la vita, questa cosa mi fa parecchio inca…e perché ringraziando Dio non ho avuto bisogno di niente e di nessuno, ce l’ho fatta con le mie mani. Ringraziando Dio sono ancora qui e quindi non ho bisogno di nessuno. Sono felicissima – ha poi aggiunto – perché per me la priorità è salute, famiglia,a more, dare e ricevere. Durante la mia vita ho intrapreso una strada che mi è piaciuta fino a quando si parlava d’amore e ho interrotto quando non mi andava più bene. Non era la mia vita. Lavoro tutti i giorni, mi guadagno da vivere, mi alzo la mattina alle 8 e torno la sera alle 21. Mio marito fa il suo lavoro, segue il suo sogno”.

Teresa senza freni: “Non ho paura, siamo arrivati a farci difendere dai piani alti”

L’ex tronista di Uomini e Donne, con un passato anche in Ragazzi e Ragazze, ha poi trattato l’argomento diffida: “Purtroppo a me – queste le sue parole – le prese di potere mi danno parecchio fastidio: io penso che siamo tutti uguali, che siamo tutti lo stesso cielo e che tutti dovremo fare i conti lassù, chi più chi meno. A prescindere che a me non piacciono queste cose e che io non ho offeso nessuno, anzi… ma comunque siamo arrivati anche a farci difendere dai piani alti perché quando si ha paura purtroppo… e la cosa ti scappa di mano… sei tu che hai bisogno di altri… sei tu che hai bisogno di farti aiutare nella tua vita: non sono io, è il contrario. E soprattutto io non rosico perché io non posso rosicare… non posso avere invidia di una persona che vive di minacce. Quando mi si viene detto ‘Se tu fai questo qui non ci metti più piede’, ragazze… ma va bene… non ci metterò più piede ma io faccio quello che voglio. La vita è mia non tua. Quindi – ha poi proseguito ritornando a parlare della diffida – quando vengono dette queste cose… queste minacce… queste diffide… tutto questo fa alquanto schifo… ma dove siamo arrivati? Minacciare le persone pubblicamente? Non ho paura assolutamente, ma proprio assolutamente… Io vivo tranquilla la mia vita… Non ho paura veramente… Per me la minaccia, la denuncia, l’avvocato è una parola che non ho mai detto perché io vado direttamente al solo… Non ho bisogno di arrivare a fare questo! C’è chi a quarant’anni ha bisogno anche di questo ma c’è chi no…”. Per il momento è tutto. Vi aggiorneremo col prossimo atto di questa storia appena iniziata.