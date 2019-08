Uomini e Donne, Gianni risponde a Mario Serpa: “Sei stato proprio tu!”

È da ieri che si è alzata una tempesta che ha travolto Uomini e Donne e i suoi protagonisti. E continua il botta e risposta tra Gianni Sperti e Mario Serpa

È bastato un commento di Raffaella Mennoia, celebre autrice di Uomini e Donne, per far alzare un grande e grosso polverone. È da ieri infatti che, specialmente sui social, non si parla d’altro che di quello che sta accadendo proprio in queste ore. Ma che cosa è successo? Su Instagram, sotto ad un post, la Mennoia ha preso le difese di Claudio Sona scatenando, però, l’ira di Mario Serpa che ovviamente si è ritenuto in dovere di rispondere. L’autrice di Uomini e Donne con le sue parole ha voluto smentire tutte le fake news secondo le quali il Sona, durante il trono, fosse fidanzato e che quindi ha preso in giro tutti i ragazzi che sono scesi per corteggiarlo. A quel punto Mario Serpa, ex corteggiatore e scelta di Claudio, ha voluto rispondere alla Mennoia facendo intendere che quello che ha dichiarato non fosse vero. Ovviamente, in questa abnorme bufera, sono stati tirati in ballo tutti i protagonisti di Uomini e Donne e specialmente gli opinionisti. Così, Gianni Sperti ha giustamente voluto dire la sua.

Gianni Sperti e il battibecco con Mario Serpa. Ecco le loro parole

In un primo momento, Gianni Sperti ha accusato Mario Serpa di essere un tantino frustato scrivendo queste parole su Instagram: “Quando si parla o si scrive qualcosa, il modo con cui lo si fa evidenzia molta frustrazione personale”. A quel punto, qualche ora dopo, Mario Serpa ha postato sulle sue Instagram Stories delle parole scritte tempo fa proprio dal celebre opinionista: “È il pubblico che decreta il vostro successo. Abbiate cura di chi, gratuitamente e spontaneamente, vi regala popolarità e vi fa guadagnare tanti soldini. Non prendete in giro il vostro pubblico perché così come vi ha portato alle stelle, con un click vi farà cadere nel dimenticatoio, considerando il fatto che siete arrivati al successo senza arte ma solo perché li avete conquistati come persone. Alcuni protagonisti che sono stati sulla cresta dell’onda oggi raccattano qualche like a destra e a manca. La vita insegna!”. E Mario Serpa nello screen ha aggiunto “Per non dimenticare” con tanto di evidenziatore rosso.

Gianni Sperti accusa il Serpa e spiega perché ha smesso di seguire anche Claudio Sona

Dopo le parole di Mario Serpa, naturalmente Gianni Sperti ha voluto replicare spiegando il motivo per cui ha smesso di seguire anche Claudio Sona. Sembra che per l’opinionista entrambi i ragazzi non siano così limpidi come vogliono apparire: “Se non ricordo male, il primo che si è rimesso insieme a Claudio dopo il polverone, con tanto di annuncio pubblico sottolineando così di credere ancora in lui, sei stato proprio tu (Mario Serpa ndr). Gesto che mi spinse a decidere di smettere di seguirVI (entrambi) e di non rispondere più a chiamate e messaggi visto quello che dicevate a me l’uno dell’altro (fino a qualche giorno prima)”. E, proprio come il Serpa, anche Gianni alla fine del suo post ha evidenziato in rosso la frase “Per non dimenticare“. Come andrà a finire questa storia? Chissà! Fatto sta che ha raccolto l’attenzione di tantissime persone e specialmente dei fan di Mario Serpa che si ritengono in linea con il suo pensiero. E a proposito di Claudio, il bel tronista non ha ancora proferito parola riguardo alla polemica che si è scatenata e tutti si stanno chiedendo se prima o poi lo farà.