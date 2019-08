Mario Serpa altre scintille: “Jack e Gianni scagnozzi”. Sperti replica

Uomini e Donne, prosegue la faida intestina. Mario Serpa, altre scintille: “Da Miss redazione più considerazione in poche ore che in due anni e mezzo”. Poi aggiunge: “Jack Vanore e Gianni scagnozzi”. Sperti interviene

Sta prendendo i contorni di una vera e propria faida intestina a Uomini e Donne la querelle innescata da Mario Serpa. Tutto è iniziato ieri, quando l’opinionista, leggendo un commento di Raffaella Mennoia su Instagram, è sbottato contro di lei. Motivo? L’autrice ha detto che il Trono Gay di Claudio Sona non è stato toccato dallo scandalo di un suo fidanzamento durante la trasmissione, mentre Serpa continua a sostenere il contrario. Finita qui? Per niente. Oggi sono volate altre frecciatine che hanno coinvolto anche Gianni Sperti e Jack Vanore. Inoltre la Mennoia ha replicato a Mario.

Nuovo botta e risposta tra la Mennoia e Serpa

“Ho inserito un nuovo filtro di Instagram che cancella messaggi di markette, di fake e haters e chi porta solo cattiveria e di poveri stro..i senza vita. Se non vi rispondo è solo perché non siete degni, semplici miracolati”. Questo il post della Mennoia che, nonostante non faccia nomi, pare essere proprio indirizzare il messaggio a Serpa, dopo che ieri l’opinionista ha contestato l’autrice sul caso Claudio Sona. Il post dell’autrice ha avuto una nuova replica di Mario su Instagram: “Guarda, sarò breve e conciso perché vedo che hai delle difficoltà (quindi non mi va di sparare sulla croce rossa). Informati meglio… e che se ti guardi intorno motivi per dire ‘boooh’ ne hai tanti. (A settembre il fortunato sarà Gianni o Jack) #pensavo #scagnozzi. P.s: io non ho dato dello schifoso a nessuno, ho solo voluto mettere i puntini sulle I su un commento che mi è arrivato. Avete la faccia come il cu..o Io sono annoiato da tutte questa situazione che non ho creato IO.”

L’intervento di Gianni Sperti e il tweet al vetriolo di Serpa

Ma c’è dell’altro, poiché Serpa, sempre oggi, ha tuonato ancora contro Raffaella, stavolta su Twitter: “Da Miss Redazione ho ricevuto più considerazione in queste poche ore che in due anni e mezzo di presenza in studio. Così per dire”. Nel frattempo, sembra che quello “scagnozzi” non sia per nulla piaciuto a Gianni Sperti che tra le sue Stories ha fatto campeggiare il seguente messaggio: “Quando si parla o si scrive qualcosa, il mondo con cui lo si fa evidenzia molta frustrazione personale”. Anche in questo caso nessun nome fatto, ma è difficile non pensare che nel mirino di Gianni ci sia proprio Serpa. La faida intestina è finita qui oppure avrà nuovi capitoli?