UeD: la Mennoia annuncia grandi soddisfazioni, poi l’attacco: “Str…i senza vita”

News Uomini e Donne, Raffaella Mennoia contro gli haters

Non è la prima volta questa che Raffaella Mennoia si scaglia contro gli haters ed è per questo che le sue parole non ci sorprendono per niente: l’autrice di Uomini e Donne ha di nuovo attaccato gli odiatori seriali definendoli “poveri str…i senza vita” senza risparmiarsi una frecciatina a qualche “miracolato”. Non sappiamo se quest’ultimo riferimento fosse indirizzato a qualcuno in particolare ma ricordiamo che proprio recentemente la Mennoia e Mario Serpa, ex fidanzato di Claudio Sona ed ex opinionista di Uomini e Donne, hanno avuto una brusca e inaspettata discussione social; l’umore di Raffaella insomma non dev’essere stato proprio al top mentre scriveva l’ultimo post Instagram.

Uomini e Donne news, Raffaella Mennoia promette tante soddisfazioni

Ad ogni modo a noi interessa soprattutto una parte del suo messaggio, precisamente quando scrive che “A settembre vi prometto tante soddisfazioni per me e per voi”, e, visto che a settembre inizierà Uomini e Donne, siamo proprio curiosi di scoprire quali saranno queste soddisfazioni. Sì, è vero, inizierà anche Temptation Island Vip 2, che intanto ha già le sue prime coppie, ma la nostra attenzione riguarda soprattutto UeD perché gli ultimi troni sembravano finiti bene e poi si sono rivelati invece dei fallimenti clamorosi; Raffaella è già intervenuta su quest’argomento e speriamo riesca a trovare assieme al suo team autoriale un modo per capire quali sono le reali intenzioni di tronisti e troniste.

Raffaella Mennoia, quali piani per Temptation Island Vip 2 e Uomini e Donne

Siamo davvero curiosi di scoprire chi saranno i protagonisti dei prossimi programmi a cui Raffaella lavorerà come autrice. Per Temptation Island Vip 2 si fanno continuamente i nomi di Andrea Zelletta e Natalia Paragoni, recentemente protagonisti di un’intervista che ha scatenato i social network, mentre per Uomini e Donne non è da escludere il ritorno del trono gay, data l’assenza nell’ultima edizione; per quanto riguarda gli etero diamo per scontata almeno la presenza di Giulio Raselli, anche se pure Antonio Moriconi sarebbe un ottimo acquisto. Non appena ne sapremo di più vi aggiorneremo. Intanto eccovi il post pubblicato da Raffaella su Instagram: