Raffaella Mennoia ammette errori: “Sbaglio delle volte”, poi la confessione

Temptation Island, Raffaella Mennoia felice per il successo del reality show

Temptation Island si è concluso definitivamente ieri con la messa in onda della puntata dedicata al legame che c’è attualmente tra le coppie che vi hanno partecipato, e oggi Raffaella Mennoia ha fatto intendere di essere molto soddisfatta del riscontro ottenuto presso il pubblico: “Eccoci qua, ragazzi – queste le parole dell’autrice di punta dei programmi di Maria De Filippi –, buongiorno! Allora, ieri si è conclusa una stagione incredibile di Temptation! Grazie ancora a tutti!”. In effetti gli ascolti sono stati eccellenti e la redazione ha dimostrato di saper lavorare benissimo, visto che tutte le coppie hanno avuto un loro perché all’interno della trasmissione e ognuna di loro ha fatto un percorso diverso proprio perché gli autori sono riusciti a individuare profili e background differenti.

Raffaella Mennoia, i progetti televisivi futuri e le parole su Temptation Island Vip

Adesso toccherà a Temptation Island Vip 2 lasciare il segno, e anche in questo caso più che la presenza di Alessia Marcuzzi sarà il lavoro del team autoriale a dare l’impronta al reality show di Canale 5 che l’anno scorso lanciò tormentoni indimenticabili come le ormai notissime cotolette di Valeria Marini. Raffaella si dice molto fiduciosa, almeno stando alle sue parole su Instagram, anche se gli errori sono sempre da mettere in conto in un lavoro come questo: “Oggi è l’ultimo giorno di lavoro – ha così continuato –: mi incontro con tutto il nostro gruppo di Uomini e Donne e di Temptation per definire le ultime questioni legate alla nostra partenza a fine agosto per il Vip e per l’inizio di Uomini e Donne. Difficile mettere d’accordo tutti, come sapete, però io personalmente ce la metto tutta!”.

Gli errori di Raffaella: “Sbaglio delle volte ma sono errori dati dalla normalità”

“Sbaglio delle volte – è questo il passaggio più importante delle sue dichiarazioni – ma sono, come dire, errori dati dalla… non so… normalità di chi fa questo lavoro. So che mi volete bene, so che credete sempre alla mia buona fede, anche perché non ci sarebbero altri motivi! Detto questo, ciao! Ci vediamo nei prossimi giorni!”. Il riferimento di Raffaella ci sembra a dire il vero più a Uomini e Donne che a Temptation Island, visto che sinora il reality estivo ha davvero portato a casa grandissimi risultati. UeD invece riesce senz’altro a regalare emozioni al suo pubblico ma è anche vero che scoprire che dopo pochi giorni alcune coppie scoppiano ci mette sempre sull’attenti: è difficile capire chi finge, chi è più o meno influenzato dai social network, e fino a che punto lo è, e così via, ma è anche vero che prima o poi bisognerà trovare un modo per evitare rotture così repentine con motivazioni che sembrano più delle scuse che dei motivi concreti. Quindi, cara Raffaella, sì crediamo nella tua buona fede, ci mancherebbe, ma sarebbe meglio evitare di dar spazio a personaggi troppo legati a certe dinamiche da ora in poi.

Le coppie di Temptation Island Vip tra rumor, smentite e conferme

Intanto continuano a circolare pettegolezzi sulle coppie che parteciperanno a Temptation Island Vip, e se i nomi di Alex Belli e Delia Duran sono saltati quelli di Nathalie Caldonazzo e Andrea Ippoliti sono invece certissimi; si parla molto anche di Andrea Zelletta e Natalia Paragoni, a dire il vero, ma niente è ancora trapelato al riguardo: speriamo che Raffaella non ci deluda e che decida di puntare anche su di loro per questa nuova edizione perché ci sembrano davvero interessanti e adatti al reality. E non sceglierli, diciamolo, sì che sarebbe un errore!