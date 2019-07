Temptation Island Vip con la Marcuzzi: salta la partecipazione di Alex Belli

Temptation Island Vip coppie: Alex Belli e Delia Duran NON ci saranno

A poche settimane dall’inizio delle registrazioni salta la partecipazione di Alex Belli e Delia Duran alla seconda edizione di Temptation Island Vip. A farlo sapere è il settimanale Oggi, che per primo aveva parlato di un coinvolgimento della coppia. A quanto pare dopo una lunga trattativa la produzione avrebbe preferito lasciare spazio ad altri personaggi. Il motivo? Non avrebbe convinto fino in fondo il vissuto dell’attore e la modella. I due stanno insieme solo da nove mesi: forse troppo pochi per gli autori di Maria De Filippi che avrebbero preferito puntare su altre persone con dei trascorsi più intensi. Proprio per questo motivo pare che non siano stati presi in considerazione Jeremias Rodriguez e Soleil Sorge, insieme solo dalla scorsa primavera grazie all’Isola dei Famosi.

Cast Temptation Island Vip 2019: confermata Nathalie Caldonazzo

Confermata invece, stando a quello che si legge sul sito di Oggi, la presenza di Nathalie Caldonazzo con il fidanzato Andrea. I due si amano da tempo e hanno già resistito alla lontananza forzata dovuta all’Isola dei Famosi, reality show al quale la soubrette ha partecipato nel 2017. Il cast definitivo di Temptation Island Vip si chiuderà nelle prossime ore. Tra le coppie potrebbero esserci: Andrea Zelletta e Natalia Paragoni, Teresa Langella e Andrea Dal Corso, Aida Yespica e Geppy Lama, Stefano Laudoni e Giorgia Crivello, Lory Del Santo e Marco Cucolo, Rebecca Staffelli e Alessandro Basile.

Quando inizia Temptation Island Vip con Alessia Marcuzzi

La seconda edizione di Temptation Island Vip, orfana di Simona Ventura tornata in Rai, partirà su Canale 5 a metà settembre. Le registrazioni cominceranno a fine agosto all’Is Morus Relais in Sardegna.