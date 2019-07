Temptation Island Vip: le prime coppie ufficiali e quelle ancora in forse

Quali coppie partecipano a Temptation Island Vip 2019

Fervono i preparativi per la nuova edizione di Temptation Island Vip. Dopo l’addio di Simona Ventura, Maria De Filippi ha scelto come nuova conduttrice Alessia Marcuzzi. Che in questi giorni sta ricaricando le pile con la famiglia prima di approdare in Sardegna per le registrazioni del docu-reality, che sono previste per fine agosto. Stando a quello che si legge sul settimanale Oggi, la redazione capitanata da Raffaella Mennoia avrebbe già scelto due coppie: Alex Belli e Delia Duran e Nathalie Caldonazzo e Andrea Ippoliti. Se il nome della soubrette è del tutto nuovo agli esperti del settore stupisce la presenza di Belli. L’attore lanciato da Centovetrine aveva ammesso in una recente intervista di non aver ricevuto alcuna proposta da parte della produzione ma molto probabilmente tutto è cambiato nelle ultime settimane.

I nomi delle probabili coppie di Temptation Island Vip

Se le coppie formate da Alex Belli e Delia Duran e Nathalie Caldonazzo e Andrea Ippoliti sembrano certe, per altri protagonisti la probabile esperienza a Temptation Island Vip è ancora tutta da vedere. Stando a quello che si legge su Novella 2000 sarebbero ancora in trattative con gli addetti ai lavori: Andrea Zelletta e Natalia Paragoni, Teresa Langella e Andrea Dal Corso, Aida Yespica e Geppy Lama, Stefano Laudoni e Giorgia Crivello, Lory Del Santo e Marco Cucolo, Rebecca Staffelli e Alessandro Basile. Al momento non è chiaro chi tra queste coppie entrerà effettivamente nel cast della trasmissione, che andrà in onda su Canale 5 a metà settembre.

Aumentano le puntate di Temptation Island Vip

Come rivelato da Spy, al momento sono confermate quattro puntate di Temptation Island Vip, che potrebbero diventare cinque in corso d’opera se saranno necessari degli incontri post-programma. Ovvero una sorta di “Temptation e poi” per capire come vivono le coppie dopo la trasmissione Mediaset.