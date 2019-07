Temptation Island vip: confermata la conduzione di Alessia Marcuzzi

View this post on Instagram

SPY UFFICIALIZZA LA CONDUZIONE DELLA SECONDA EDIZIONE DI “TEMPTATION ISLAND VIP”: SPETTERÀ AD ALESSIA MARCUZZI 😍 Sarà proprio La Pinella a condurre la seconda edizione di #TemptationIslandVip, il format sui sentimenti di Canale 5. Lo conferma il settimanale Spy nel numero in edicola venerdì 26 luglio 🏝 Le registrazioni del programma partiranno a fine agosto con la messa in onda prevista per settembre. Al momento, però, tutto tace sulle coppie che si metteranno in gioco. Il settimanale diretto da Massimo Borgnis promette un cast variegato con nomi a effetto, ben lontani da quelli mormorati nelle ultime settimane. Infatti Spy rivela che, contrariamente ai rumor circolati in questi giorni, non partiranno per Santa Margherita di Pula, dove si terranno le registrazioni: Jeremias Rodriguez e Soleil Sorge, Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser, Luca Onestini e Ivana Mrazova, Francesca De Andrè e Gennaro Lillio, Kikò Nalli e Ambra #temptationisland #jeremiasrodriguez #soleilstasi #ceciliarodriguez #ignaziomoser #lucaonestini #ivanamrazova #francescadeandre #gennarolillio #kikonalli #ambralombardo