Andrea e Natalia, la prima volta: “Non abbiamo avuto più pudori”

Natalia Paragoni e Andrea Zelletta, la vita dopo Uomini e Donne

Natalia Paragoni e Andrea Zelletta continuano a vivere felicissimi la loro storia d’amore dopo essersi scelti a Uomini e Donne; lo testimoniano le tante storie che entrambi pubblicano su Instagram, in cui li si vede protagonisti di momenti romantici, divertenti e chi più ne ha più ne metta: stando a quello che vediamo questa coppia sembra essere destinata a fare molta strada e a realizzare davvero un progetto di vita insieme. Dite che ci sbagliamo? Tutto può essere ma per il momento è difficile pensare a una rottura. Andrea ha voluto parlare proprio del suo rapporto con Natalia in una recente intervista pubblicata da Di Più; leggiamo assieme i passaggi più significativi.

Andrea e Natalia, i momenti successivi alla scelta: il racconto

Zelletta ha raccontato nei minimi dettagli cos’è successo tra lui e Natalia dopo la scelta sottolineando l’imbarazzo di entrambi quando sono sparite le telecamere: “Ricordo – queste le sue parole – che, dopo la mia scelta, ci siamo ritrovati in camerino, ed è stato piuttosto imbarazzante. In quel preciso istante, per la prima volta, le telecamere non ci riprendevano e, ironia della sorte, invece di buttarci l’uno nelle braccia dell’altra, ci siamo ritrovati imbambolati, come al primo appuntamento. Volevo baciarla, abbracciarla, ma mi sentivo legato. Poi lei ci ha messo il carico da novanta”. A cosa fa riferimento con “carico da novanta”? Semplicemente Natalia non ha voluto concedersi subito neanche ai suoi occhi: “Andrea – queste le parole della ragazza in camerino –, adesso girati che mi devo cambiare: non vorrai mica vedermi in mutande e reggiseno. Preferisco di no”. E anche la prima notte assieme è stata così: “Alla fine della serata – ha dichiarato l’ex tronista di Uomini e Donne – lei è andata nel suo albergo e io nel mio. Ci siamo baciati, certo, ma lei ci ha tenuto a dirmi che prima di andare oltre doveva e voleva aspettare”.

La prima volta di Andrea e Natalia: “Non abbiamo avuto più pudori”

Successivamente Andrea e Natalia sono volati in Lettonia, dove lui avrebbe dovuto posare per degli scatti, e proprio lì è arrivata la prima volta. Un momento magico che Zelletta ricorda con una certa dolcezza: “Avevo preso – questo il suo racconto – una stanza d’albergo molto bella, curando ogni minimo dettaglio. Eravamo stati a cena, avevamo fatto una romantica passeggiata in quei luoghi magici, ma poi, una volta in camera, lei ha cominciato a parlare e a parlare e a parlare […] Ma non ci sono rimasto male, anzi, l’ho sentita più vicina. Poi, la sera seguente, abbiamo vissuto la nostra prima volta. È stato bellissimo. Non abbiamo avuto più pudori, perché a quel punto ci eravamo detti tutto. Avevamo capito che il sentimento nato in trasmissione era andato al di là delle telecamere ed era sempre più vivo. Ora Natalia e io stiamo già facendo progetti”.

Andrea e Natalia a Temptation Island Vip 2?

I due sognano di andare a convivere e di costruire pian piano una vita fatta di cose concrete, un po’ come hanno già fatto Aldo e Alessia, Eugenio e Francesca, Marco e Beatrice e qualche altra coppia nata a Uomini e Donne. Si è anche parlato molto della presunta gravidanza di Natalia e in tanti continuano a interessarsi della vita di questi due innamorati. A questo punto non ci resta che vederli a Temptation Island Vip 2, che ha già le sue prime coppie, alle prese con tentatori e tentatrici: sarebbero dei partecipanti perfetti!