Uomini e Donne, Natalia incinta di Andrea? Dedica mozzafiato

Natalia Paragoni incinta di Andrea Zelletta? Le ultime voci sulla coppia di Uomini e Donne

Andrea Zelletta e Natalia Paragoni sono soliti condividere con i fan non pochi momenti della loro giornata, e questo, oltre al sentimento che li lega, li rende particolarmente amati tra i telespettatori di Uomini e Donne che vedono in loro una coppia dal futuro roseo. Recentemente Natalia ha dichiarato su Instagram che forse una famiglia c’è già rispondendo a una domanda sulla sua volontà di formarne una con Andrea; proprio la sua risposta ha scatenato i più curiosi e ha fatto esplodere il gossip su una sua presunta gravidanza.

Uomini e Donne, Natalia incinta? La smentita su Instagram

Oggi però sempre su Instagram la Paragoni ha smentito tutto dicendo anzitutto di non essere incinta e poi intervenendo direttamente sul gossip scaturito dalle sue dichiarazioni: “Per me – queste le sue belle parole – la famiglia c’è già perché siamo già io e Andrea; per me questa è già famiglia, non devi avere un figlio per forza o altre cose per essere una famiglia”. Una dichiarazione d’amore più spontanea di questa Andrea non poteva riceverla; non trovate in effetti che sia molto importante considerare qualcuno che si conosce da pochi mesi parte integrante della propria famiglia? Natalia si è proprio superata e sembra davvero innamorata, cosa che ha confermato con un “ti amo” indirizzato al suo Zelletta nelle storie successive.

Andrea e Natalia a Temptation Island Vip 2? Le ultime news

Non sappiamo come si metteranno le cose tra i due di Uomini e Donne ma siamo molto felici perché li vediamo affiatati e davvero innamorati, a differenza di qualcun altro che abbiamo conosciuto sempre in trasmissione. Ecco perché la partecipazione a Temptation Island Vip 2, che ha già le sue prime due coppie ufficiali, ci sta tutta. Non appena ne sapremo di più vi aggiorneremo!