Giulia Cavaglià furiosa per intervista di Manuel alla Mennoia: rivelazioni su Ibiza e tradimento

Manuel Galiano, l’intervista di Raffaella Mennoia fa infuriare Giulia Cavaglià

Non è passato neanche un giorno dell’intervista di Manuel Galiano che Giulia Cavaglià, intervistata anche lei da Raffaella Mennoia per Witty, ha ritenuto opportuno d’intervenire per smentire alcune dichiarazioni. Non chiedeteci dove sta la verità perché di prove non ce ne sono, ma piuttosto chiediamoci – come sicuramente se lo sarà chiesto anche Raffaella – se è possibile stroncare situazioni come questa sul nascere perché che due coppie si lascino subito dopo il programma è un danno non tanto per loro, che hanno guadagnato centinaia di migliaia di follower, quanto per la trasmissione stessa. Giulia ne ha avute di cose da dire sottolineando da una parte che “Ci sono foto, video, persone che possono attestare che lui fosse sempre alle Vele a ballare, sempre a divertirsi”, dall’altra, in merito ai follower, che “Io un’occupazione l’avevo prima del programma, che mi permetteva di campare […] Al contrario magari suo che non aveva una stabilità tale per cui a me andava di aiutarlo […] mi sta dando una colpa che mi fa stare veramente male”.

Giulia accusa: Manuel a Ibiza con jet privato

La parte più importante della replica di Giulia riguarda il volo a Ibiza di Manuel; quest’ultimo ha assicurato a Raffaella di averlo prenotato ancor prima dell’inizio del trono della Cavaglià mentre quest’ultima ha affermato tutt’altro: “Vorrei sapere il tuo posto a sedere sull’aereo – queste le parole della ragazza –, visto che poi sei andato con un jet privato!”.

Manuel ha tradito Giulia? “Ne ho la certezza”

Infine parole importanti anche sul tradimento, di cui lei avrebbe certezza assoluta: “Ho delle persone nell’ambito calcistico che mi hanno confermato quello che Manuel faceva ad Ibiza! Ovviamente non posso mettere in mezzo queste persone!”. Perché non dirlo a Raffaella, allora, pretendendo che non fossero presenti le telecamere? Siamo sicuri che la Mennoia per amore del programma lo avrebbe fatto. Vedrete comunque che la faccenda non è terminata qui e che sentiremo parlare ancora parecchio di Manuel e Giulia; chi mente fra i due?