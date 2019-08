Teresa Cilia e Raffaella Mennoia, è guerra: l’ex tronista attacca, l’altra denuncia?

Uomini e Donne, Teresa Cilia contro Raffaella Mennoia: ecco cosa sta succedendo

È guerra tra Teresa Cilia e Raffaella Mennoia! Dopo l’attacco di Mario Serpa, l’ex tronista siciliana si è unita contro la Mennoia e oggi ha vuotato il sacco. Da tempo ormai abbiamo tutti notato che tra Teresa e Salvatore e la redazione non ci siano più rapporti, così oggi Teresa ha rivelato che se ciò è accaduto è proprio a causa di Raffaella! Pare che quest’ultima abbia fatto qualcosa che ha infastidito la coppia, ma procediamo con ordine. Con diverse stories su Instagram, Teresa ci ha tenuto a precisare che lei non ha assolutamente nulla contro Maria De Filippi, Uomini e Donne e la redazione. Nel suo mirino c’è una sola persona, ovvero Raffaella Mennoia. L’ex tronista ha promesso che prima o poi racconterà tutto nei minimi dettagli, ma per ora ha bisogno di tempo perché, ha detto, “la storia è molto complessa e molto delicata”.

Teresa Cilia attacca ancora Raffaella Mennoia: “Ringrazio la padrona di casa, non lei”

Prima di scoprire tutto, anche se di sicuro la Mennoia avrà una versione diversa dei fatti, vediamo cosa ha detto Teresa. Nel suo lungo sfogo, la moglie di Salvatore Di Carlo ha fatto subito una precisazione: “Se devo ringraziare qualcuno, ringrazio la padrona di casa. Lei mi ha permesso di fare Uomini e Donne, Temptation Island e offrirmi un lavoro. Mi pagava lei, non Raffaella”. A proposito del suo lavoro ha aggiunto: “Molti di voi sanno che ho lasciato il lavoro per una storia che vi siete inventati, non è quello il motivo. Siccome io ho profondo rispetto per alcuni aspetti interni preferisco tenerlo per me. Per questo non ho parlato prima, ma siccome si va oltre mi tocca intervenire”. Insomma, qualcosa nell’ambiente l’ha spinta ad abbandonare il posto di lavoro, anche se molti pensavano che fosse successo per la nostalgia di casa e della Sicilia. E perché Salvatore voleva ricominciare a giocare a calcio, dopo un periodo difficile e di depressione.

Teresa Cilia e Salvatore Di Carlo assenti a UeD, ecco perché

Ha ribadito poi che se c’è una persona a cui deve dire grazie è senza dubbio Maria De Filippi. Un secondo grazie va a sé stessa, perché se la gente continua a seguirla è perché viene apprezzata come persona e non perché dietro di lei c’erano altre persone. Teresa poi ha parlato dell’episodio che li ha allontanati dallo studio di Uomini e Donne. Ecco le sue parole: “Da quando si sono interrotti i rapporti? È successo qualcosa, non prima. Se avessi saputo prima le cose andavano totalmente per un verso diverso. […] Non sputo nel piatto dove ho mangiato, io ringrazio. Quando capisco qualcosa, saluto con educazione e vado via. Non sto in un posto dove non voglio stare”.

Teresa Cilia e Raffaella Mennoia, è guerra: “Tutto è iniziato in una puntata speciale di Temptation Island”

Poi ha proseguito parlando più dettagliatamente di cosa è successo: “Tutto è iniziato in una puntata speciale di Temptation Island quando hanno invitato le coppie e c’eravamo anche io e Salvo. Salvo era uscito dallo studio, si pensava che io e lui avessimo litigato e invece non è stato quello. Ha visto una cosa che non doveva vedere, si è alzato, umilmente e con una dignità, e se ne è andato via. E poi io sono andata dietro di lui. Da lì è partito il tutto”. La Cilia ha poi detto di aver trascorso quattro anni bellissimi con la redazione e che loro le hanno dato tantissimo. Lei e Salvatore hanno voluto un bene dell’anima alla Mennoia, ha precisato. Sarà sempre grata a Maria e al programma che le ha permesso di trovare l’amore, ma appena ha visto del marcio ha preferito andare via.

Raffaella Mennoia risponde a Teresa Cilia: denuncia in arrivo?

Dichiarazione di stima anche verso la redazione, ma qualcosa è successo: “Bisogna stare attenti a quello che si dice, a quello che si fa e a come ci si comporta. Soprattutto ci vuole professionalità e sincerità. Io sono dalla parte della verità. Non ho nulla da nascondere, sono stata rispettosa fino all’ultimo”. Dopo questo lungo sfogo, è arrivata la risposta di Raffaella Mennoia. Con un post su Instagram, l’autrice televisiva ha scritto: “È una settimana che mi dibatto tra quello da mettere in valigia o se andare dall’avvocato per far partire una bella denuncia… Poi penso che fa caldo per tutti e rimando a settembre”. Immediatamente è arrivato il sostegno di Gianni Sperti, che ha commentato: “Però avvisami quando ci andrai che ti accompagno”. Ci aspettano settimane decisamente… infuocate!