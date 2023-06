UeD, il retroscena: “Lite a microfoni chiusi, lui ci è andato pesante”

By

Scontro tra due ex volti di Uomini e Donne, secondo il racconto fatto da un ex cavaliere del Trono Over in questi giorni

Arriva un nuovo retroscena su Uomini e Donne. A parlare è Ivan Di Stefano, durante una diretta su Instagram con Fralof. Si tratta dell’ex cavaliere che mesi fa ha deciso di avviare una conoscenza con Gloria Nicoletti lontano dalle telecamere. Il pubblico di Canale 5 l’ha conosciuto durante l’edizione che si è da poco conclusa, anche se per poco. Quando le registrazioni del programma di Maria De Filippi si sono interrotte per via della morte di Maurizio Costanzo, Ivan ha conosciuto tramite i social Gloria.

Così, la Nicoletti – aveva da poco abbandonato il programma dopo aver dichiarato il suo amore a Riccardo Guarnieri – ha intrapreso una nuova conoscenza fuori dalla trasmissione. Ma non parla solo di questo nella sua intervista Ivan. Infatti, l’ex cavaliere risponde anche a delle domande su Armando Incarnato, che nel corso di questa edizione è stato ancora di più al centro delle polemiche. Ebbene proprio sul cavaliere napoletano, Ivan racconta un retroscena.

L’ex cavaliere di Uomini e Donne svela di essere rimasto deluso da alcuni atteggiamenti tenuti da qualche ‘collega’ nel dating show di Canale 5. Tra questi c’è Armando. Ivan racconta che Incarnato “non saluta nessuno” e “fa il personaggio”. A detta sua, il cavaliere napoletano si sentirebbe un vero e proprio Vip nella trasmissione. A questo punto, Ivan svela cosa sarebbe accaduto a telecamere spente.

“C’è stato un battibecco a microfoni chiusi e non ci siamo chiariti. Lui ci è andato pesante, io per due minuti mi sono scordato chi sono e sono caduto nella trappola sua”

Queste le parole di Ivan per rivelare quanto accaduto con Armando a microfoni spenti.

Uomini e Donne news: che fine ha fatto Gloria Nicoletti?

Gloria Nicoletti continua a essere attiva su Instagram. Da quando ha lasciato il programma di Maria De Filippi, molti si chiedono che fine abbia fatto. L’ex dama ha lasciato lo studio di Canale 5 dicendosi innamorata di Riccardo Guarnieri, il quale non ricambiava il sentimento. In quanto non sarebbe riuscita ad avviare altre frequentazioni ha preferito lasciare la trasmissione.

Dopo la sua uscita di scena, è arrivato in studio Ivan, il quale ha espresso subito il suo apprezzamento nei confronti di Tina Cipollari. Tra loro è nato un simpatico siparietto, che si è concluso con la Cipollari che ha confermato le aspettative: nessun interesse reale da parte sua nei confronti di Ivan. Quest’ultimo, quando le registrazioni si sono interrotte per un certo periodo, ha conosciuto Gloria sui social.

“Con lei ci siamo frequentati una settimana ma non è scattata la molla e quindi abbiamo interrotto. Abbiamo fatto delle passeggiate, siamo stati a cena insieme ma ci sono state anche situazioni in cui non ci siamo capiti, ci sono stati dei battibecchi a livello mediatico. Ora non c’è rapporto”

Come già era noto, tra Gloria e Ivan la storia è finita ancora prima di iniziare. Ci sono stati anche dei battibecchi social, tra frecciate e piccoli attacchi. Non si sa se sia la Nicoletti che Ivan torneranno in quello studio nella prossima edizione.