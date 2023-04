Nel nuovo numero di Uomini e Donne due volti del Trono Over si svelano su Incarnato e, intanto, sul web un’ex dama è un fiume in piena

Un’ex dama del Trono Over e Gemma Galgani si esprimono sulle polemiche nate negli ultimi giorni su Armando Incarnato a Uomini e Donne. Ma mentre questi due volti parlano interpellati dalla redazione, ecco che un’altra ex dama torna a farsi sentire sui social. Si tratta di Pamela Barretta, che dopo la puntata andata in onda ieri non trattiene il suo disappunto, anche contro Gianni Sperti. Intanto, a parlare in favore di Armando ci pensano Ida Platano e Gemma, su richiesta dello stesso programma.

Infatti, le due amiche del Trono Over non svelano il loro pensiero sui social, ma attraverso le pagine del nuovo numero di Uomini e Donne Magazine. In attesa di scoprire il seguito degli scontri nati ieri in puntata, ecco Ida e Gemma svelano cosa pensano davvero di Armando, uno dei volti più discussi di sempre del dating show di Maria De Filippi. Le due amiche conoscono molto bene Incarnato, sebbene Gemma ammetta di non averlo mai frequentato fuori dagli studi di Canale 5.

Invece, Ida conosce bene Armando anche lontano dalle luci dei riflettori e conferma che fuori è esattamente come si vede nel programma. Anche se aggiunge che “tra amici spiccano di più il suo lato ironico e la sua sensibilità”. Gemma crede che il cavaliere napoletano sia un uomo un po’ d’altri tempi, con una personalità decisamente forte. A detta sua, darebbe sicurezza e protezione alle donne.

La cosa che più la convince di Armando è che “non si preoccupa di piacere o non piacere agli altri, al pubblico e non solo, ma sostiene sempre le sue idee”. E Ida non può che confermare, aggiungendo che è una persona che l’ha sempre supportata. Entrambe fanno sapere che in quello studio è sempre bastato loro incrociare un suo sguardo per sentirlo vicino nei momenti più difficili.

In effetti, Armando a UeD è sempre stato molto protettivo con Gemma e Ida. Con queste parole, le due amiche del Trono Over ci tengono a prendere le difese di Incarnato, facendo notare gli aspetti più belli di lui. In particolare, la Platano assicura che dietro quella corazza da duro c’è una persona molto sensibile, in grado di compiere piccoli e grandi gesti. E la Galgani precisa che il suo sostengo è fondamentale in studio:

“Vi assicuro che è una cosa che ti fa sentire bene. Direi anzi che è la sua parte più bella: riesce a dare conforto anche senza parlare. A me per esempio piace, ma so che non è per tutti, perché può essere interpretata come una sorta di superiorità nei confronti degli altri. Credo che molte persone da casa lo vedano su un piedistallo, da cui lo invitano a scendere… o a cadere! Ma si tratta di una visione superficiale, perché Armando non è così”

Ci sono, appunto, dei lati che hanno portato molti telespettatori ad avere una cattiva opinione di Armando. Infatti, Gemma fa notare che spesso si confonde l’impetuosità con la presunzione e l’arroganza. Ida non crede che il cavaliere napoletano sbagli qualcosa in particolare, ma crede che il suo carattere sia a volte “un po’ scontroso e litigioso”.

Ci sono dei lati che probabilmente lo stesso Armando non riesce a mostrare di fronte alle telecamere e sono secondo Gemma “la dolcezza, la sensibilità, la sua capacità di protezione, la disponibilità verso gli altri”. Per questo motivo, entrambe gli consiglierebbero di mostrare di più questi suoi lati e di vivere con più leggerezza il suo percorso nel programma, focalizzando sulle dame presenti nel parterre o che arrivano per corteggiarlo.

Il problema principale di Armando, secondo Ida, “è che si fida poco degli altri e questo lo ha portato ad avere una sorta di blocco”. Inoltre, Gemma vorrebbe che Incarnato capisse che Gianni Sperti non è nemico di nessuno lì dentro, ma porta solo avanti il suo lavoro. Ida conclude questa intervista su Armando, dicendosi contraria al suo pensiero, che ha causato la lite con Riccardo Guarnieri, senza però citare quest’ultimo.

“Sono convinta che ogni uomo a suo modo sappia come corteggiare una donna, e per farlo assicuro che non serve un manuale (sorride). Ognuna di noi apprezza sia i piccoli gesti che quelli un po’ più eclatanti. Non nascondo che a tutte piace essere portate in un locale carino ma questo dipende anche dalla situazione, dal tipo di appuntamento…”

Uomini e Donne, Armando Incarnato: Pamela Barretta una furia

Nel corso della puntata di ieri il nome di Pamela Barretta è uscito più volte fuori e Armando non ha voluto dare soddisfazioni ad Aurora Tropea, affermando di non conoscere l’ex dama. Eppure si conoscono molto bene. E tra loro non corre buon sangue. Questo è stato evidenziato nelle scorse settimane quando Pamela si è scagliata, con il sostegno di Veronica Ursida, contro Incarnato via social.

Questi loro appunti sono stati visti come una sorta di complotto da parte di Gianni Sperti. Maria De Filippi ha preso le difese di Armando, a cui ha consigliato di non dare peso a tutto questo. Infatti, il Magazine ha dato la parola a volti che lo conoscono i suoi lati più profondi. Ma Pamela non se ne resta in silenzio e dopo aver visto la puntata dice la sua.

Innanzitutto, l’ex dama precisa che Aurora Tropea non le ha mai chiesto di intervenire, ma è stata una sua decisione farlo “perché le persone violente a me non sono mai piaciute”. Si fa una grande risata dopo aver sentito Armando dire che non la conosce e si rivolge direttamente a Gianni Sperti.

“Caro Gianni io ti ho sempre stimato tantissimo, ma mi dispiace: noi da fuori non facciamo di tutto per mandare via quel signorino lì, è tutta Italia Questa è una decisione che spetta alla redazione, su questo non ci piove. Noi riportiamo il parere di tutta Italia. Devo pubblicare i messaggi che scrivono? È un brutto esempio per i ragazzini, ci sono scene violente. Ho visto le anticipazioni, non è un bell’esempio uno che alza le mani così in puntata. Noi semplicemente riportiamo il parere e l’opinione di tutta Italia, poi potete tenervelo. Caro Gianni se vuoi ti giro i messaggi, è indifendibile. Ma cosa difendete?”

Detto ciò, Pamela torna indietro nel tempo e ricorda il momento in cui Armando pare le riportasse alcune segnalazioni per poi in puntata stare zitto: “Io passavo per quella pazza. Non gli conviene ricordare”. Barretta, inoltre, precisa di non aver mai detto che Armando ha fatto il provino per Temptation Island, dettaglio smentito ieri da Maria De Filippi.

“Io ho detto che quando fu preso Michele e non lui ci rimase male. Non girare le frittate caro mio. Ho detto solo questo, che eri rimasto male che non ti avevano scelto. Ti stai confondendo con il Grande Fratello, perché li non ti hanno preso. Quando vedrò le puntate e vedrò questo signorino cambio canale, anche perché se devo sentirmi dire che è un complotto… Mi dispiace, mi scrivete in tanti ‘fai qualcosa per mandarlo via’. Non mi girate più niente, perché io di questa persona non ne voglio più parlare”

Nonostante questa richiesta, Pamela continua a parlare della questione e rivela di aver saputo “da persone sicure” di cui non può fare il nome, che “uno dei tanti manager” che avrebbe Armando lo avrebbe proposto ad Alfonso Signorini per il GF Vip.

“Ma non l’hanno voluto. Non è arrivato neanche a fare il provino, perché hanno detto ‘per carità di Dio’. Da persone intelligenti hanno detto ‘ciao’. Anche perché sarebbe stato squalificato in un nano secondo, con tutta quella violenza che esce da tutti i pori. Spero di non parlarne più, mi fa solo vomitare”

Infine, Pamela Barretta conclude questo suo intervento rispondendo alle accuse lanciate in studio. In particolare, precisa di essersi sempre fatta gli affari suoi. Solitamente non parla mai di quanto accade nel programma, ma questa volta crede di aver fatto bene a farlo, anche perché pare riceva tanti messaggi da parte dei telespettatori che le chiedono di dire la sua su Armando.