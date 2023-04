Nella puntata del 27 aprile, De Filippi appare decisamente infastidita da alcuni discorsi riguardanti due ex volti storici del Trono Over

Da parte di Maria De Filippi a Uomini e Donne non c’è alcuna intenzione di dare credito alle allusioni fatte da due ex dame sui social network. Questo anche perché ‘Queen Mary’ è in grado di smentire alcune loro rivelazioni su Armando Incarnato. Le due ex dame di cui si parla sono Veronica Ursida e Pamela Barretta. Entrambe sono intervenute sui social per lanciare diverse accuse sul cavaliere napoletano e non solo. La seconda ha anche invogliato il pubblico a contattare la redazione per far fuori Armando dal programma.

L’intervento di Maria sulle accuse fatte da Veronica e Pamela arriva nel momento in cui finisce al centro dell’attenzione Aurora Tropea. Gianni Sperti le lancia la stessa accusa che lei ha sferrato su Roberta Di Padua. L’opinionista crede che Aurora sia intervenuta per accusare la dama di Cassino di volere visibilità tramite i litigi con Nicole Santinelli per lo stesso motivo. Detto ciò, Sperti dichiara di aver ricevuto varie offese sui social network da diversi profili fake.

“Da quando è tornata Aurora sono ricomparsi i migliaia di profili fake. Un caso, è tornata Aurora e questi account mi scrivono per difenderla”, fa presente Gianni. La Tropea subito si difende sottolineando che non c’entra nulla con questa storia, esattamente come non c’entrava nulla quando accadeva anni fa. Interviene Cristina Tenuta, la quale nello studio di UeD si scaglia contro Aurora.

Per difendersi, Aurora le fa notare che probabilmente si è persa quando in passato veniva attaccata dai “bulli”. Gianni si scalda e si dice pronto a denunciare la dama qualora continuasse a definirlo un bello. “Smettila di usare queste parole acchiappa applausi. Non sto scherzando. Saresti la 21esima che denuncio”, dichiara Sperti.

Aurora dal canto suo ammette di non avere alcun problema visto che a lei sono state riservate un sacco di parolacce. Interviene così Armando, il quale fa sapere a tutti che la Tropea avrebbe chiamato Lucrezia Comanducci, l’ex corteggiatrice che passò nel parterre del Trono Over invogliata da Incarnato a iniziare una conoscenza.

Tra loro è rimasto un buon rapporto tanto che, contattata da Aurora, Lucrezia avrebbe difeso Armando esprimendo solo commenti positivi. In particolare, l’ex giovane dama le avrebbe detto di non essere a conoscenza delle presunte intenzioni di Incarnato di prendere parte a dei reality show, come era stato invece accusato da Aurora.

“La tua cattiveria dove voleva arrivare?”, chiede ancora Armando. Maria De Filippi vuole vederci chiaro su questo e chiede ad Aurora se davvero ha chiamato Lucrezia per screditare Incarnato. Purtroppo la dama non dà risposte concrete, ma semplicemente dichiara di sentire spesso l’ex corteggiatrice. Oltre questo, Aurora sottolinea che fuori dagli studi Armando e Lucrezia sono amici. E su questo Maria non ci vede nulla di male.

Uomini e Donne: De Filippi si schiera contro due ex dame

A questo punto, Gianni Sperti fa notare che sui social network ci sono delle ex dame che stanno cercando di infangare Armando. E parla appunto di Pamela Barretta e Veronica Ursida. “Sembra tutto un complotto per far fuori Armando. Ma questa è una decisione della padrona di casa”, tuona Gianni. Maria De Filippi precisa, invece, che sa per certo che Incarnato non ha fatto alcun provino per Temptation Island.

La conduttrice si ritrova a fare questa precisione perché Pamela Barretta sui social network ha parlato di una presunta reazione di Armando al rifiuto del reality show, dopo un provino per diventare tentatore. Ebbene Maria può smentire questo, in quanto conosce molto bene i provini del reality show di Canale 5.

Dopo di che, ‘Queen Mary’ chiede ad Armando se Lucrezia potrebbe venire in studio per raccontare come stanno le cose. Secondo Incarnato, essendo una persona per nulla interessata alla visibilità, la ragazza non accetterebbe. Ma ecco che il colpo di scena arriva quando Maria si scaglia apertamente contro chi sui social sta cercando di infangarlo.

“Armando parlandone fai il gioco di queste persone, dai sazio a questo ed eviterei di farlo”, un chiaro messaggio con cui De Filippi dice tutto. A buon intenditore poche parole.

UeD: Silvia e Sabino lasciano il programma, Maria indaga su Lucrezia e Armando porta le prove

Silvia e Sabino lasciano insieme il programma. Lui fa entrare un regalo per lei, proprio per chiederle di uscire come una coppia dalla trasmissione. La dama ha avuto il suo stesso pensiero, tanto che fa entrare per lui un dono. Il suo è particolare, in quanto si tratta di una risposta: lo raggiungerà spesso a Bari.

Dopo l’uscita di questa coppia per cui tutti si emozionano, Aurora siede al centro studio con un nuovo cavaliere, Dario. Entrambi dichiarano di aver trascorso una piacevole serata insieme. Nel raccontare l’uscita la dama, però, lancia alcune frecciate a chi in studio la attacca. Questo scatena di nuovo l’ira di Gianni, le quale le fa notare che dovrebbe godersi questo momenti anziché lanciare frecciate.

Maria torna di nuovo sull’argomento “Lucrezia” e Aurora spiega: “Io ho chiesto a Lucrezia, quando ti frequenti con Armando fuori c’è qualcosa in più?”. Armando non trattiene la sua rabbia: “Tu hai rotto il ca**o! Posso far sentire gli audio? Perché non chiedi scusa per quello che hai fatto? Perché hai chiesto a quella ragazza di venire a testimoniare il falso?”.

Aurora dichiara di non voler più rispondere a Incarnato. Esce fuori che la dama ha inviato in privato a Sperti le segnalazioni che ha ricevuto. Spiega di averlo fatto perché in studio non riesce mai a parlare. “Non capisco perché tu stai facendo il lavoro mio e della redazione”, sbotta ancora Gianni. A questo punto, Armando prende il suo cellulare e fa ascoltare a Gianni ciò che le ha raccontato Lucrezia sui messaggi ricevuti da Aurora. L’opinionista racconta cosa ha appena ascoltato:

“Lei le chiede se poteva venire qui in studio per dire che nel 2021/2022 ha avuto una relazione fuori con Armando. Lei risponde di averlo visto solo una volta e di non avere avuto una relazione con lui”

A questo punto, Maria si infastidisce: “Ma Aurora questa come la spieghi?”. Più volte la conduttrice, quando la dama nomina Pamela Barretta per mettere in difficoltà Armando, cerca di deviare il discorso e torna su Lucrezia. Chiaro segnale che la padrona di casa, come ha consigliato poco prima ad Armando, non vuole dar credito all’ex dama.

Nel corso della puntata che andrà in onda domani, venerdì 28 aprile, si continuerà a parlare di questo. Aurora dovrebbe prendere le sue prove, ovvero gli audio che ha inviato a Lucrezia.