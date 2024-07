Tim Summer Hits, ci risiamo! Dopo Mahmood polemica su Emma

Quest’anno il pubblico non sembra apprezzare gli outfit prescelti dagli artisti che si susseguono sul palco del Tim Summer Hits. A condurre il concerto dell’estate sono Carlo Conti ed Andrea Delogu. Già nella scorsa puntata c’erano state delle critiche al copricapo di pelo prescelto da Mahmood per la sua esibizione. Questa sera, invece, al centro della polemica si è trovata Emma Marrone. Scopriamo per quale motivo il suo look non ha convinto i telespettatori.

In seguito alla scorsa puntata del Tim Summer Hits andata in onda su Rai 1 sui social non si è parlato d’altro che del cappello indossato da Mahmood. L’artista si è difatti presentato sul palco con un copricapo di pelo tutt’altro che adatto alla stagione in corso. Questo aveva portato gli spettatori a domandarsi come facesse a non sentire caldo nell’averlo sulla testa. Il look del cantante di “Tuta Gold” non è stato tuttavia l’unico a non essere apprezzato dal pubblico. Gli outfit prescelti quest’anno dagli artisti continuano difatti a non essere troppo graditi.

Nella puntata andata in onda venerdì 19 luglio ad essere oggetto delle critiche dei telespettatori è stata Emma, seconda ad esibirsi dopo i Ricchi E Poveri. La cantante in passato è già stata commentata negativamente per alcuni outfit sfoggiati e talvolta ha risposto a tono ai suoi hater. In occasione di un concerto ad Azzano Decimo, in provincia di Pordenone, ha anche fermato l’esibizione per esprimere il proprio dissenso ai presenti che avevano criticato il suo look.

Emma criticata ai Tim Summer Hits per il suo look

Questa volta a scatenare la polemica sono stati nello specifico gli stivali indossati dall’artista. Marrone si è difatti presentata sul palco con delle calzature che le arrivavano fino alla coscia, poco adatte alla stagione in corso. Si è quindi ripresentata la stessa domanda che in molti si erano posti per Mahmood: ma non sente caldo?

Stivali a parte, l’outfit scelto da Emma per la serata non ha convinto in generale. Secondo alcuni utenti di X (ex Twitter), la cantante di “Apnea” continuerebbe difatti a scegliere degli abiti che non la valorizzano e poco adatti a lei.

Di seguito alcuni dei commenti comparsi sui social in merito al look sfoggiato da Emma ai Tim Summer Hits:

Polemiche a parte, una cosa ha messo d’accordo tutti. Molto apprezzata è stata difatti la decisione di mandare in onda l’ultima esibizione pubblica di Pino D’Angiò prima della sua morte.