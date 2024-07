Tim Summer Hits, Mahmood stupisce: web critica “che ha in testa?”

Ieri sera, domenica 7 luglio, è andata in onda la seconda puntata del Tim Summer Hits. Quest’anno a condurre il concerto sono Carlo Conti ed Andrea Delogu. Numerosi artisti si sono susseguiti sul palco ed uno di loro ha fatto particolarmente discutere a causa del suo look decisamente singolare. Stiamo parlando nello specifico di Mahmood, che si è presentato con un copricapo che ha scatenato numerosi commenti sul web. Capiamo meglio per quale motivo.

Il Tim Summer Hits è uno dei concerti più attesi dell’estate. Condotto quest’anno da Carlo Conti ed Andrea Delogu, vanta difatti tutti gli artisti più in voga del momento che si susseguono sul palco per esibirsi nelle loro hit estive. Tra questi ieri sera c’è stato anche Mahmood, il quale ha cantato due dei suoi brani: “Ra ta ta” e “Bakugo”. Niente “Tuta Gold” quindi.

A far discutere maggiormente non è stata però la sua esibizione, bensì il look sfoggiato dall’artista. In particolare a scatenare numerosi commenti sul web è stato il copricapo con cui il cantante si è presentato sul palco, decisamente poco estivo. Mahmood è difatti arrivato con un cappello di pelliccia che ha lasciato il pubblico spiazzato. In molti, difatti, l’hanno reputato poco adatto alla stagione, oltre che di cattivo gusto. Alcuni utenti hanno sottolineato su X (ex Twitter) la somiglianza del cappello con un animale morto. C’è chi l’ha definito un topo, chi un gatto, chi un procione… Insomma ci si è parecchio sbizzarriti!

Qui di seguito riportiamo soltanto alcuni dei tantissimi commenti da parte dei telespettatori usciti sui social:

C’è anche chi ha invitato il cantante a fare attenzione agli animalisti. Si presume difatti che il copricapo possa essere di pelliccia non sintetica.

Di seguito l’ilare commento apparso su X (ex Twitter) a riguardo:

Mahmood non è stato l’unico dei cantanti ad avere un look poco in linea con la stagione corrente. Anche Baby K, che si è esibita poco dopo, si è difatti presentata sul palco con un soprabito di pelliccia che ha fatto parecchio discutere a propria volta.

Di seguito uno dei commenti in merito all’outfit della cantante: