Tim summer hits, Andrea Delogu strega: l’abito è di Zara, prezzo

Seconda serata del Tim Summer Hits su Rai Uno. A fare gli onori di casa Carlo Conti e Andrea Delogu che, per l’occasione, ha deciso di sfoggiare un vestito bianco attillato midi. Scollatura profonda a cuore, spalline sottili, ampio spacco posteriore e lucentezza a risaltare la forma fisica invidiabile della presentatrice che ha fatto un figurone, almeno a giudicare dalle reazioni social. Tanti gli utenti che si sono riversati su X per congratularsi con Andrea (alcuni commenti sono stati anche piuttosto volgari, ma si sa che sui ‘social bellezza’ il garbo è merce piuttosto rara). Ebbene, quanto costa il vestito? Di cha marche è? Udite udite, chi volesse metterselo nel proprio guardaroba, non farà troppa fatica visto che si tratta di un capo d abbigliamento accessibile un po’ a tutti.

L’abito è griffato Zara e costa 65 euro. Trattasi di una cifra assai abbordabile. Tra l’altro, in questo periodo è in saldo. Accedendo sul sito del famoso store lo si trova in vendita scontato del 34%, potendolo acquistare sborsando solamente 42,5 euro. La scelta della conduttrice di optare per un indumento economico è la dimostrazione che, a volte, è proprio vero che non serve spendere migliaia di euro per fare bella figura.

Delogu, oltreché per la scelta dell’outfit, ha fatto incetta di complimenti per il modo di condurre. La 42enne è in forte ascesa in Rai. Ascesa più che meritata. Sa tenere il palco, è frizzante, sprizza gioia e sorrisi ma non è incline alla retorica melliflua e indigesta (per capirci non è Michelle Hunziker le cui risate e commozioni hanno iniziato a stancare; per conferma recuperarsi una puntata di Io Canto Family).

Andrea Delogu, amore a gonfie vele

Delogu è stata sposata con l’attore Francesco Montanari. I due sono convolati a nozze nel 2016 per poi separarsi nel gennaio 2021. In precedenza è stata legata per circa tre anni ad Andrea Mariano, tastierista dei Negramaro. Da luglio 2021 ha iniziato una love story con il giovane modello Luigi Bruno. Dopo che è cominciata la frequentazione, a più riprese la conduttrice ha risposto, a chi l’ha criticata per via della differenza d’età con l’uomo, che per lei l’anagrafe non è assolutamente un problema.