Andrea Delogu travolta dalle critiche sul fidanzato. Sfogo: “Perversi”

Andrea Delogu ha recentemente pubblicato un video che l’ha vista protagonista assieme al fidanzato. Al centro, il gesto romantico di lui, che le ha voluto fare una sorpresa in aeroporto, portandole un mazzo di girasoli dopo il viaggio della conduttrice in Giappone. Alcuni utenti, tuttavia, hanno scelto di non soffermarsi sul amorevole sorpresa di Luigi Bruno, bensì sulla differenza di età che intercorre tra i due. La conduttrice, davanti a certi commenti, ha deciso di prendere parola sui social.

Gli utenti ironizzano sulla differenza d’età: Andrea si sfoga

Andrea Delogu, 41 anni, è fidanzata con Luigi Bruno, che di anni ne ha 24. Per alcuni utenti, la differenza di età è stato motivo di ironia. Nelle Instagram stories, infatti, la conduttrice ha riportato una risposta al video della sorpresa in aeroporto sopra citata. “Chi è tuo figlio?” ha scritto l’utente, con Andrea che ha detto la sua ha riguardo: “Questo video, questo messaggio. Chissà se alcuni si rendono conto di quanto siano da brividi i loro paragoni. Non oso immaginare le ricerche su P*rnhub“.

Attraverso un post su X, Andrea Delogu è tornata sulla questione: “Comunque il punto del video e del commento non è la soooolita critica dell’età che sinceramente mi pesa meno di zero, ma vedere due che si baciano con la lingua e chiedere se una è la madre. Non vi fa impressione quello? Boh, a me ha fatto volare! Che perversione“. Qui, diversi utenti hanno sostenuto il parere di Andrea, prendendo le sue difese e condannando i commenti di coloro che l’avevano attaccata per un semplice video in cui baciava il suo fidanzato.

Le recenti dichiarazioni di Andrea e il precedente sui social

La differenza d’età, tuttavia, è un problema solo per quegli utenti che si sono scagliati contro la coppia. Come riportato dall’account Instagram Donnapop, recentemente, Andrea Delogu ha raccontato più nel dettaglio la loro relazione, non nascondendo qualche timore iniziale: “All’inizio anche io avevo paura di una relazione con lui: la differenza d’età era troppa, non si poteva fare. Dopo sei, sette mesi lui però mi ha guardato e mi ha detto: ‘Noi non ci frequentiamo, noi stiamo insieme. Tu sei la mia ragazza, io sono il tuo ragazzo’. E mi ha messo di fronte alla verità, ovvero che anche io, come la maggior parte delle donne, facevo coincidere amore con futuro, progettualità. E mi sono detta: ma perché mi devo rovinare il presente pensando al futuro?“.

Uno scenario simile era accaduto anche alcuni giorni fa, quando Andrea Delogu aveva pubblicato un post su Instagram che mostrava una sua foto insieme a Luigi, con allegato un video della coppia mentre era al concerto di Tiziano Ferro. Anche in quell’occasione furono diversi gli utenti che ironizzarono differenza di età tra i due, infastidendo, anche in quel caso la conduttrice. Per i tanti commenti negativi, tuttavia, ce n’erano stati altrettanti di sostegno alla coppia, come quello di Ema Stokholma o Laura Chiatti.

Andrea Delogu: estate al timone del Tim Summer Hits

Per quanto riguarda gli impegni professionali, Andrea Delogu è stata recentemente alla guida del Tim Summer Hits, andato in onda in differita su Rai 2 fino al 30 luglio e con un best of previsto il 6 agosto. Alla guida dello show insieme a Nek, Andrea ha avuto modo di sfoggiare alcuni interessanti outfit.