Andrea Delogu: l’abito al Tim Summer Hits strega, marca e prezzo

Nella serata di domenica 2 luglio è andato in onda il secondo appuntamento del Tim Summer Hits, kermesse musicale condotta da Andrea Delogu e Nek. Dopo la serata del 25 giugno, sono state mostrate le esibizioni di numerosi altri artisti nazionali ed internazionali, dove hanno presentato le loro ultime novità discografiche. Tra questi: Annalisa, Fedez, Achille Lauro, Emma e tanti altri.

L’abito di Andrea Delogu: tutti i dettagli

Non è passato inosservato l’abito indossato da Andrea Delogu per la serata del Tim Summer Hits. Trattasi di un lungo abito di Alberta Ferretti, color fucsia in chiffon di seta ecosostenibile dall’allure elegante e molto femminile. Il gioco di lacci e di cut-out dona una certa sensualità al capo. Dei piccoli drappeggi enfatizzano la linea aderente sul bustino e sui fianchi. Il costo dell’abito è pari a 3.375 €.

La conduttrice del Tim Summer Hits ha sfoggiato l’abito anche sul suo profilo Instagram, dove ha rivelato i dettagli del suo outfit. Non solo l’abito di Alberta Ferretti dunque, ma anche scarpe Casadei e gioielli Salvini. Quello mostrato nella serata del 2 luglio è sicuramente un abito molto diverso da quello indossato nel precedente appuntamento del Tim Summer Hits, dove si era distinta per un abito total black firmato Cavalli.

Le reazioni social all’abito di Andrea Delogu

Sotto il post in cui Andrea Delogu ha raccolto alcuni scatti della serata, compresi quelli in cui indossava l’abito appena descritto, molti utenti hanno sottolineato l’eleganza della conduttrice, approvando la scelta di outfit esibita. Anche alcuni vip come Giuseppe Giofrè e Ema Stokholma hanno manifestato la loro approvazione nei commenti. La conduttrice radiofonica, in particolare, ha commentato con le emoji dagli occhi a cuore.

Tim Summer Hits: prossimi appuntamenti

Per questa edizione di Tim Summer Hits sono previste sei puntate, registrate a Roma e Rimini. Lo show andrà in onda in prima serata su Rai 2 ogni fine settimana fino al 30 luglio. A conclusione dei sei appuntamenti, inoltre, sarà mandato in onda, precisamente il 6 agosto, un best of con le migliori esibizioni dei vari ospiti. Rimangono quindi ancora quattro appuntamenti di questo Tim Summer Hits, che ha visto l’ingresso di Nek (Filippo Neviani) alla conduzione, prendendo il posto di Stefano De Martino.