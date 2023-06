Andrea Delogu glamour e non esosa: marca e prezzo dell’abito

Anche quest’anno è tornato puntuale come sempre l’attesissimo appuntamento con il TIM Summer Hits. La prima puntata della manifestazione musicale è andata in onda ieri sera, domenica 25 giugno, e ha visto alla conduzione la talentuosa Andrea Delogu affiancata da Nek, al secolo Filippo Neviani. Il cantante ha accolto il testimone di Stefano De Martino che fino allo scorso anno ha accompagnato la Delogu in questa avventura musicale estiva. Anche quest’anno, per un totale di sei serate, vedremo alternarsi sul palco grandi artisti nazionali e internazionali con i loro successi dell’estate. Ieri sera però a incantare il pubblico non sono state le canzoni, bensì il look audace ma allo stesso tempo semplice ed elegante di Andrea Delogu: un outfit dal prezzo sorprendentemente contenuto.

L’abito total black di Andrea Delogu

Ieri sera, sul palco del TIM Summer Hits, sono state tantissime le star che si sono alternate ma a colpire più di tutti è stata lei, Andrea Delogu. Durante la prima puntata della kermesse la conduttrice ha scelto di indossare un abito total black corto cut-out e con le maniche lunghe ai gomiti. A rendere il look più rock e provocante una scollatura tondeggiante attorno al seno sinistro.

A impreziosire il tutto poi vi era un delicato fermaglio dorato la cui funzione, oltre a rendere il look più elegante, era quella di tenere insieme le due parti del vestito. Insomma un vestito mozzafiato che ha fatto rimanere a bocca aperta i presenti e i telespettatori da casa. Non è certo la prima volta che Andrea Delogu stupisce per i suoi outfit da capogiro. Anche durante le scorse edizioni della kermesse, la conduttrice, aveva scelto di indossare look anticonvenzionali e invidiatissimi. Stavolta però la Delogu ha decisamente superato se stessa con una scollatura decisa ma per niente volgare. A completare il look e aggiungere un ulteriore tocco di classe la Delogu ha poi scelto di lasciare i capelli sciolti e mossi e optare per un make-up nude, leggero e delicato. Infine, ai piedi gli immancabili sandali: questa volta la conduttrice ha optato per il colore fucsia, aggiungendo un vero tocco di stile all’outfit.

In tanti a questo punto si staranno chiedendo quale sia il prezzo di un outfit del genere. Ebbene, queste persone rimarranno piacevolmente sorprese nell’apprendere che si tratta di un abito non particolarmente esoso. Si tratta infatti di un vestito firmato Cavalli dal costo pari a 270 €.