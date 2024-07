Tim Summer Hits: tra tormentoni e trapper trionfa il classico

E’ andata in onda questa sera su Rai 1 un’altra puntata del Tim Summer Hits, il concerto tipico dell’estate dove si susseguono sul palco tutti i più grandi artisti della musica italiana. A condurre quest’anno sono Carlo Conti ed Andrea Delogu. Tra i numerosi cantanti ospiti a spopolare è stato in particolar modo un gruppo storico che ha fatto cantare tutta la piazza, anche i più giovani. Scopriamo di chi si tratta e perché le loro canzoni sono così tanto amate ancora oggi.

La puntata di Tim Summer Hits di questa sera, venerdì 19 luglio, è iniziata con il botto. Ad aprire il concerto sono difatti stati i Ricchi E Poveri. L’ormai duo composto da Angela ed Angelo ha scaldato i presenti con il suo successo sanremese “Ma Non Tutta La Vita”. L’intera piazza ha cantato con loro le parole della canzone, dimostrando di conoscerla a memoria! Anche quando il gruppo ha proposto i successi più storici il pubblico ha reagito cantando a squarciagola. Quello che ha sorpreso (ma nemmeno così tanto) è che anche i più giovani conoscevano tutti i brani proposti da Angela ed Angelo.

La forza dei Ricchi E Poveri

I Ricchi E Poveri sono una vera e propria istituzione della musica italiana. Con la loro energia riescono difatti a coinvolgere anche un pubblico appartenente ad una generazione diversa dalla propria. Sono l’esempio perfetto di come la musica riesca a parlare davvero a chiunque e come non abbia età. I veri protagonisti della serata sono stati indubbiamente loro, così come hanno dimostrato anche i numerosi commenti apparsi sui social (in particolar modo su X, ex Twitter) in merito alla loro esibizione.

Di seguito ne riportiamo soltanto alcuni tra i tantissimi:

Come si può evincere anche dai commenti, ciò che è piaciuto maggiormente dell’esibizione dei Ricchi E Poveri è stata proprio la sua capacità di far cantare e ballare davvero chiunque, anche i ventenni.

Dopo aver proposto a cappella alcuni dei suoi più grandi classici come “Mamma Maria”, il duo ha poi cantato il suo ultimo successo, il tormentone estivo “Aria”. Anche quest’ultimo ha coinvolto il pubblico ed è già conosciuto a memoria da tutti!