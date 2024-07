Morto Pino D’Angiò: il mondo della musica lo ricorda con affetto

Si è spento all’età di 71 anni il cantante campano Pino D’Angiò. L’artista avrebbe compiuto 72 anni il 14 agosto ed era malato da tempo. Recentemente lo si era visto a Sanremo come ospite alla serata delle cover, dove si è esibito nel suo classico “Ma Quale Idea” insieme al gruppo musicale BNKR44.

All’anagrafe Giuseppe Chierchia, il cantante era nato a Pompei nel 1952. Apprezzato anche all’estero per la sua arte, è stato considerato come uno dei primi rapper italiani grazie al suo brano “Ma Quale Idea”. E’ stato proprio con questo che è tornato sul palco dell’Ariston durante la serata delle cover di Sanremo 2024. Il gruppo di rapper BNKR44 l’ha difatti voluto al proprio fianco per eseguire una loro versione della nota canzone. Il brano è stato poi riregistrato ed è diventato una vera e propria hit radiofonica esattamente come avvenuto alla versione originale del 1980. All’epoca il singolo ha venduto 2 milioni e mezzo di copie in Italia e 12 milioni di copie nel mondo.

L’attività musicale di Pino D’Angiò è stata purtroppo ostacolata da numerose malattie. Il cantante era difatti rimasto con un’unica corda vocale. Aveva inoltre subito ben sei operazioni per un cancro alla gola, avuto un tumore polmonare, un sarcoma, un infarto e un arresto cardiaco. Il suo ritorno sulle scene sul palco dell’Ariston aveva fatto sperare in una sua ripresa ma oggi è arrivata la triste notizia del decesso. L’annuncio è stato dato attraverso i social dalla sua famiglia.

Qui di seguito il post pubblicato sul profilo ufficiale Instagram dell’artista:

Il saluto da parte dei colleghi

Numerosi sono stati i personaggi del mondo della musica e dello spettacolo che si sono uniti al saluto per Pino D’Angiò. Tra questi Rosa Chemical, Alfa, Mario Biondi, Paolo Belli, Federica Gentile del gruppo RTL, Jenny Denucci, Arianna Mihajlovic, Mark and Kremont, Roy Paci e moltissimi altri. Chiaramente non potevano mancare i BNKR44, che si sono uniti alle condoglianze commentando il post con un cuore. Proprio ieri il gruppo aveva cantato sul palco del concerto organizzato da RDS “Ma Quale Idea”.

Il cantante era sposato dal 1979 con Maria Teresa e aveva un figlio, Francesco, nato nel 1991.