Sanremo 2024, ecco i duetti: i nomi. Colpaccio per Irama e Stash

Quasi tutto pronto per la partenza del Festival di Sanremo 2024. La kermesse canora più celebre del Bel Paese aprirà i battenti martedì 6 febbraio per chiuderli sabato 10. Venerdì 9 è prevista la serata delle cover che, come al solito, vedrà duettare gli artisti in gara con dei colleghi che non prendono parte alla competizione. L’Ansa, in anteprima, ha svelato tutti gli accoppiamenti.

Fiorella Mannoia si esibirà con Francesco Gabbani, Loredana Bertè, da sempre attenta ai talenti emergenti, ha voluto al suo fianco Venerus. Emma Marrone duetterà con il rapper genovese Bresh, mentre Annalisa, tra le favorite per il trionfo finale, intonerà un brano con La Rappresentante di Lista.

E ancora, Alessandra Amoroso si divertirà con gli amici del tormentone Mambo Salentino, Boomdabash. Per BigMama dovrebbero arrivare tre giovani artiste. I The Kolors dovrebbero poter contare su Umberto Tozzi, mentre l’outsider Maninni cerca la sponda di chi Sanremo lo ha già vinto, vale a dire Ermal Meta.

Geolier ha anticipato che vuole restare in tema napoletanità anche per la serata cover ed è probabile che sarà affiancato da Gigi D’Alessio e Luchè. Gli altri cantanti romani si affidano ai concittadini: Il Tre ha chiamato al suo fianco Fabrizio Moro, mentre Gazzelle si esibirà con Fulminacci.

Irama sta cercando di avere l’ok da Riccardo Cocciante, mentre il trio de La Sad sta tentando di convincere Donatella Rettore. Gli Eiffel 65 hanno risposto alla chiamata di Fred De Palma, Nada a quella dei BNKR44.

Riassumendo:

Fiorella Mannoia si esibirà con Francesco Gabbani

Loredana Bertè si esibirà con Venerus

Emma Marrone si esibirà con Bresh

Annalisa si esibirà con La Rappresentante di Lista.

Alessandra Amoroso si esibirà con Boomdabash

BigMama si esibirà con tre giovani artiste

I The Kolors si esibiranno con Umberto Tozzi

Maninni si esibirà con Ermal Meta.

Geolier si esibirà con Gigi D’Alessio e Luchè

Il Tre si esibirà con Fabrizio Moro

Gazzelle si esibirà con Fulminacci

Irama si esibirà con Riccardo Cocciante

Il trio de La Sad si esibirà con Donatella Rettore

Fred De Palma si esibirà con Gli Eiffel 65

BNKR44 si esibiranno con Nada

Manca ancora l’ufficialità definitiva sui duetti, ma rispetto alla griglia qui sopra illustrata dovrebbero esserci poche sorprese. Al momento restano non ci sono invece indisrezioni sui duetti dei restanti artisti, vale a dire: Alfa, Angelina Mango, Clara, Dargen D’Amico, Diodato, Renga e Nek, Ghali, Il Volo, Mahmoo, Mr Rain, Negramaro, Ricchi & Poveri, Rose Villain, Santi Francesi e Sangiovanni.