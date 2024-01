A Sanremo 7 ex Amici: le critiche ad Amadeus e la replica perfetta

Amadeus a tutto campo a poco più di due settimane dalla partenza del Festival di Sanremo. Intervistato da Chi magazine, il direttore artistico della kermesse ha chiarito alcuni temi su cui qualcuno ha sollevato dei dubbi. Ad esempio ci sono stati mugugni sul fatto che abbia scelto ben sette artisti che in passato sono transitati da Amici di Maria De Filippi (trattasi di Alessandra Amoroso, Angelina Mango, Annalisa, Emma Marrone, Sangiovanni, Irama e The Kolors, capitanati da Stash).

“Non ho preclusioni, se qualcosa mi piace, che venga da Amici, X Factor o altri talent, non trovo giusto escludere un artista a priori solo perché non viene da programmi Rai. Se ci sono trasmissioni che forniscono talenti, le guardo. Sono sempre alla ricerca, ho molta curiosità per tutto”. Così Amadeus ha risposto a coloro che hanno storto il naso sulla scelta dei cantanti. In effetti il ragionamento non fa una piega.

Capitolo futuro: per mesi Amadeus ha assicurato che quello del 2024 sarebbe stato il suo ultimo Festival. Di recente sembrava che avesse corretto un poco il tiro, lasciando uno spiraglio per un eventuale sesta edizione. Sulla faccenda, sempre a Chi Magazine, ha ribadito che per ora non ha intenzione di organizzare un altro concorso: “Ho detto ‘mi fermo a cinque Festival consecutivi’ anche perché altrimenti Fiorello mi chiude in una stanza e butta la chiave! Sono onorato del fatto che la Rai me lo abbia chiesto, mi lusinga. Ho detto, per una questione di rispetto, per non essere categorico: ‘Facciamo la settimana del Festival e poi ci sediamo e capiamo’.

‘Ama’ ha aggiunto che per lui è un onore aver raggiunto il traguardo di cinque Festival consecutivi, al pari di mostri sacri del calibro di Pippo Baudo e Mike Bongiorno. Nei mesi scorsi si è mormorato di un’ospitata di Gerry Scotti che non ha mai condotto Sanremo. Una stranezza visto che lo ‘Zio’ fa parte del gota di conduttori italiani. Il volto Mediaset, in tempi non sospetti, ha detto che se Amadeus gli manda il biglietto, avrà piacere a sedersi prima fila. “Non l’ho ancora mandato – ha risposto ‘Ama’ -, adesso è difficilissimo trovare i biglietti, ma per lui lo trovo (ride, ndr)”.

Altra indiscrezione relativa alla kermesse è quella che sosterrebbe che sull’Ariston potrebbe sbarcare Mourinho, idolo di Amadeus e personaggio mediatico magnetico. Pare però che difficilmente si vedrà il tecnico portoghese nella cittadina ligure: “In passato, forse un paio d’anni fa, ci avevo pensato. Ma poi è difficile avere gli sportivi, quando sono in attività, a parte Zlatan Ibrahimovic che condusse con me Sanremo, ma lui è un mondo a parte. Non so se Mourinho abbia voglia di venire, non so se sia dell’umore”.

Tra gli artisti esclusi dalla gara ci sono Rosa Chemical, che lo scorso anno fece rumore per il bacio dato a Fedez, e Arisa, che ha reso noto di essere rimasta delusa non poco per essere stata esclusa dalla competizione dei big. Amadeus ha ‘ripescato’ i due cantanti che saranno protagonisti in piazza Colombo.

“Rosa Chemical a me piace tantissimo, non era in gara, ma porterà la sua energia in piazza, sono un suo estimatore”, ha sottolineato Amadeus che ha aggiunto: “Arisa è una bravissima cantante, una cara amica. È chiaro che sia difficile scegliere, arrivano 400 brani e, se ne scegli 30, è normale che gli altri 370 ci rimangano male. Sono stati presentati brani e artisti di grande valore, ma non ho pentimenti, quello che c’è è quello che volevo per questa edizione. E non potevo prenderne uno di meno, non c’era un brano che potessi togliere”.