Il bacio di Fedez e Rosa Chemical al Festival di Sanremo 2023 non è un atto osceno per la giustizia italiana. Il pm di Imperia Barbara Bresci, dopo aver ricevuto numerosi esposti sulla vicenda, ha chiesto l’archiviazione del caso, che tanto scalpore ha destato negli ultimi mesi. L’accaduto, a detta del pubblico ministero, non ha offeso il senso comune del pudore e aveva finalità di puro spettacolo e intrattenimento.

Caso archiviato anche per l’Agcom – l’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni – che ha fatto notare che il siparietto bollente è andato in onda su Rai Uno fuori dalla fascia protetta, visto che i bambini a quell’ora dovrebbero già essere a letto.

Il Garante ha poi ribadito che per molti la scenetta di Rosa Chemical può essere considerata di cattivo gusto ma va ricondotta nel diritto di espressione artistica quale corollario della libertà di manifestazione del pensiero. Gesto che si inseriva perfettamente nel contesto del brano sanremese Made in Italy.

In più gli avvocati di Fedez hanno tenuto a precisare che le immagini apparse in tv non possono essere considerate una volgarità fine a sé stessa contraria al comune senso del pudore perché questo concetto si è evoluto nel tempo e oggi un adolescente trova facilmente online canzoni e video sessualmente spinte.

Per questo i legali, come fa sapere il Corriere della Sera, hanno prodotto un video di Fantastico 10 del 1989 in cui anche Renato Zero aveva fatto twerking su uno spettatore senza che accadesse nulla. Il gip ha dunque archiviato il tutto perché le immagini sono state trasmesse in fascia non protetta.

Crisi rientrata tra Fedez e Chiara Ferragni dopo il bacio con Rosa Chemical

Dopo la fine del Festival di Sanremo 2023 si è parlato a lungo di una crisi tra Fedez e Chiara Ferragni. A detta di qualcuno tutto sarebbe nato dopo il bacio del rapper a Rosa Chemical. In realtà tra i Ferragnez non c’è mai stato alcun litigio: il periodo complicato è sorto a causa dei problemi di salute di Federico Lucia che, dopo il tumore al pancreas, ha dovuto fare i conti con degli antidepressivi sbagliati. Oggi la coppia è più unita e serena che mai.