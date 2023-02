Sul palco del Festival di Sanremo va in scena un bacio in bocca tra i due rapper: tutto già visto, urgono nuove idee

Rosa Chemical, al secolo Manuel Franco Rocati, e Fedez, al secolo Federico Leonardo Lucia, protagonisti della serata finale del Festival di Sanremo. Il rapper piemontese, in gara alla kermesse con Made in Italy, a un certo punto della performance è sceso dal palco ed ha raggiunto il marito di Chiara Ferragni, seduto in prima fila in platea. Una volta innanzi a lui, gli ha voltato le spalle, sbattendogli le natiche addosso, quasi a simulare un rapporto intimo. Finita qui? Manco per idea. Chemical ha poi preso il ‘collega’ per mano e lo ha invitato a seguirlo sul palco. Prontamente Fedez ha risposto presente. Spazio ad altro trash: finita l’esibizione Chemical ha dato un bacio in bocca a Federico (tutto già visto con Achille Lauro e Boss Doms, nulla di scandaloso, niente di nuovo).

Detto ciò, si è trattato di un siparietto spontaneo, nato sul momento, oppure di una gag preparata e studiata a tavolino? Buona la seconda opzione: tutto studiato a tavolino. A confermarlo il comportamento avuto dal padre di Chiara Ferragni, Marco.

Guardando attentamente, ma nemmeno troppo, il video della performance di Rosa Chemical si nota che, non appena il rapper scende dal palco per andare da Fedez, si nota il padre della Ferragni, seduto al fianco del genero, avere in mano il cellulare, pronto per riprendere il tutto. E, guarda a caso, quel telefono non è nemmeno suo. Infatti è quello di Fedez, che, finito lo show di Chemical e dopo aver ricevuto il bacio, è tornato a sedersi al suo posto. E non appena lo ha fatto, dalle immagini, si può notare il suocero passargli il cellulare.

Insomma, Marco Ferragni, ancora prima che iniziasse il siparietto, era già pronto a filmare tutto con il cellulare di Fedez. Un indizio che appare come una prova incontestabile del fatto che la gag non sia stata affatto improvvisata, bensì studiata prima della serata finale. Tutto molto evitabile: se nel 2023 si punta a scandalizzare e a rubare la scena con un bacio in bocca tra uomini, beh, significa che si è a corto di idee.