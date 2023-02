Tra le performance più interessati della serata cover e duetti del Festival di Sanremo 2023 non si può non menzionare quella di Rosa Chemical. L’artista classe 1998 ha cantato sul palco dell’Ariston ‘L’America’, celebre brano di Gianna Nannini datato 1979. Il giovane cantautore si è esibito insieme all’amica e collega Rose Villain, dando vita ad una performance grintosa ed entusiasmante che ha lasciato il segno anche se non si è piazzato nella top 5 della classifica (che ha visto al primo posto Marco Mengoni).

Per tutto il tempo dell’esibizione Rosa Chemical ha tenuto in mano un plug anale e prima di andare via ha urlato al pubblico: “Viva l’amore, viva il se**o”. Non è tardata ad arrivare la reazione di Gianna Nannini, che ha seguito Sanremo da casa. La star della musica italiana ha apprezzato totalmente la cover di Rosa.

“Stupendo, sei il top! Ho goduto! W il se**o!”, ha scritto Gianna Nannini su Instagram. Prima della quarta serata del Festival, Chemical ha fatto sapere ai suoi follower: “Non solo della canzone, questo Sanremo è anche il festival del Sesso Italiano”.

Non è stata dunque casuale la scelta di cantare ‘L’America’, che parla di autoerotismo e orgasmo femminile. Temi che Rosa Chemical affronta anche nel suo pezzo sanremese, intitolato ‘Made in Italy’ e nel quale vuole invitare tutti a non giudicare il diverso e a rispettare tutte le varie forme d’amore.

Un brano festaiolo che, in barba alle critiche pre-sanremesi, ha già conquistato il pubblico ed tra i più ascoltati di questa edizione del Festival guidato per la quarta volta consecutiva da Amadeus.

Festival di Sanremo 2023: chi è Rosa Chemical

Vero nome Manuel Franco Rocati, Rosa Chemical è un 25enne nato a Voghera e cresciuto nel torinese. Rosa è il nome della madre mentre Chemical è un tributo alla band preferita del ragazzo, ovvero My chemical romance. È la prima volta che partecipa al Festival di Sanremo anche se lo scorso anno aveva cantato sul palco dell’Ariston con Tananai nella cover di ‘A far l’amore comincia tu’.

In passato Rocati ha lavorato come graffitaro e modello. Piccola curiosità: ogni sera, prima di addormentarsi, Rosa Chemical guarda sul tablet un film di Aldo, Giovanni e Giacomo.

Rosa Chemical è gay? Il diretto interessato si è definito di orientamento sessuale fluido. Oggi vive una relazione aperta con una persona la cui identità è al momento top secret.