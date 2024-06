Emma Marrone, look criticato: lei ferma il concerto e sbotta (video)

Emma Marrone ha sbottato durante il concerto che ha tenuto nelle scorse ore ad Azzano Decimo, comune in provincia di Pordenone. La cantante pugliese, che in questo periodo si muove da una città all’altra in tour, ad un certo punto ha interrotto la scaletta e la performance sul palco, rendendosi protagonista di uno sfogo relativo alle tante critiche ricevute sui social di recente in merito ai suoi look e al suo corpo. In particolare, si è rivolta alle giovani ragazze, quelle da lei ritenute più fragili, consigliando loro di non prestare attenzione a ciò che spesso si legge sulle piattaforme web, soprattutto quando viene cosparso veleno e viene fatto body shaming da persone frustrate.

Lo sfogo di Emma Marrone a Pordenone

L’ex allieva di Amici si è presentata sul palco con uno stile ‘aggressivo’ e rockettaro. Shorts, stivali alti e una maglia corta gialla che ha lasciato in mostra il suo ventre. “Chissà domani sui social cosa scrivono sul mio corpo, che non va bene. A me non me ne frega niente”, ha esordito l’artista salentina che ha poi spiegato che fisici perfetti non esistono, eccezione fatta per quelli che ricorrono al ‘trucco’ della chirurgia: “Voglio dire soprattutto alle ragazze giovani, quelle che devono fare ancora un po’ di vita per avere le spalle forti e grosse come ce le ho io: non state dietro a certe cose. Ogni corpo ha la sua dignità, ogni corpo ha la sua bellezza, la perfezione non esiste e se esiste ci ha messo mano un chirurgo, credetemi”.

La cantante ha poi alzato ulteriormente i toni, sottolineando di non essere giunta a 40 anni (li ha compiuti lo scorso 25 maggio) per farsi dire da delle persone sciocche e ignoranti in che modo deve scegliere i vestiti da indossare:

“Mostratevi senza vergogna, senza pudore, come faccio io. Non me ne frega niente di quello che scrivono, non sono arrivata a 40 anni per farmi dire da 4 ignoranti come mi devo vestire. Vado orgogliosa del mio corpo. Questo corpo ha combattuto un sacco di battaglie e se voglio salire nuda su un palco credo di potermelo permettere, indipendentemente da tutto.

E ancora:

Sentitevi sempre libere e liberi di esprimervi come meglio credete per voi stessi. Chi giudica è perché probabilmente ha una vita talmente a pezzi che l’unica cosa che gli rimane è parlare male degli altri. Siate sempre fiere e fieri di voi stessi e non abbiate mai il pudore di mostrare il vostro corpo per quello che è. Siamo qua, respiriamo, siamo vivi, ed è bello mostrarci come siamo, anche se ci sono dei difetti, anzi i difetti fanno la meraviglia di quello che siamo. Fidatevi”.

Il discorso è stato salutato dal pubblico presente con una pioggia di applausi.

“questo corpo ha combattuto un sacco di battaglie, e se voglio salire nuda su un palco credo di potermelo permettere” ❤️‍🩹 pic.twitter.com/7zPVh4qChx — giuseppe (@sospesoefragile) June 27, 2024

Emma Marrone, il tumore ora fa meno paura: visita di controllo ok

Poche ore prima di salire sul palco di Azzano Decimo, Emma ha rivelato tramite un post social di aver fatto una visita di controllo e di aver avuto risultati positivi. “Piango di gioia”, ha confidato, ricordando ai fan quanto sia importante fare prevenzione per far sì che si possa agire eventualmente in tempo per scongiurare scenari tragici.

Si ricorda che la cantante ha lottato a lungo contro una forma tumorale che l’ha colpita a utero e ovaie. Per questo è opportuno che svolga dei check costantemente e si monitori. Fortunatamente, oggi tutto va bene e gli esami hanno dato responso positivo.