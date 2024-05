Emma Marrone compie 40 anni: replica epica a chi cita De Martino

Oggi, sabato 25 maggio 2024, Emma Marrone compie 40 anni. Una data importante, che porta inevitabilmente a guardare indietro alla propria vita, tra bilanci e riflessioni. Arrivata alla quarta decada, Emma sta vivendo uno dei momenti più importanti della sua carriera. Nell’ultimo anno, la cantante ha ottenuto un successo dietro l’altro. Con il lancio del suo nuovo album “Souvenir“, la partecipazione a Sanremo con la hit “Apnea” e il rilascio dell’ultimo singolo “Femme Fatale“, ha consolidato ulteriormente la sua posizione come una delle artiste più influenti del panorama musicale italiano. Insomma, dopo più di 10 anni di carriera, l’ascesa della Marrone non sembra fermarsi. Al contrario, il suo pubblico cresce sempre di più, consolidando una fanbase solida e fedelissima.

Nonostante tutti questi traguardi, però, nel giorno del suo 40esimo compleanno, c’è chi ha preferito dare luce ad altri dettagli della sua vita e non alla sua persona o alla sua carriera musicale. A tal proposito, c’è stato un titolo che ha particolarmente infastidito la cantante. “Emma compie 40 anni: il padre faceva l’infermiere, perché finì con Stefano De Martino”, si legge in un tweet pubblicato dal profilo ufficiale de Il Corriere Della Sera per il lancio di un articolo relativo al compleanno dell’artista. Al che, Emma ha voluto rispondere in maniera pungente e ironica, scrivendo: “Vi regalo un social media manager” con un cuoricino.

Emma Marrone festeggia 40 anni: le prime parole

Una risposta perfetta, che nasconde la frustrazione di dover rievocare una storia terminata 12 anni fa mentre si fa il bilancio dei suoi quarant’anni di vita. Tra l’altro, le ragioni dietro la fine della relazione con Stefano De Martino si conoscono perfettamente, dato che lo scandalo con Belen Rodriguez rimane una delle pagine di gossip più discusse degli ultimi anni. Non solo, nel lancio, viene menzionato anche il padre, Rosario Marrone, scomparso nel settembre del 2022, a cui Emma era legatissima.

Ad ogni modo, la replica della Marrone ha generato un’ondata di applausi da parte degli utenti Twitter, che si sono schierati dalla sua parte riempendola di complimenti (oltre che, ovviamente, di auguri di compleanno). Infine, Emma ha inaugurato i suoi 40 anni destreggiando la sua solita ironia, pubblicando un messaggio vocale sul suo canale Instagram, chiedendo ai fan di cambiare la data di nascita di Wikipedia, perché “fondamentalmente si vede che ne dimostro 26, massimo 27”. “Quindi vi prego andate su Wikipedia e cambiate sti ca**o di numeri, perché io non ho 40 anni. Okay?”, ha poi aggiunto.