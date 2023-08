Temptation Island, ex tentatrice beccata con un noto magnate

Un ex volto assai discusso del reality show di Canale 5 è stato paparazzato in compagnia di un famoso petroliere iraniano

L’ex tentatrice di Temptation Island, Zoe Mallucci, è stata beccata insieme al magnate iraniano Hormoz Vasfi. Chi ha seguito il reality show durante l’estate 2019 ricorderà sicuramente la bionda e affascinante modella. Zoe era riuscita a mettere in crisi la relazione di Nathaly Caldonazzo e Andrea Ippoliti. Proprio per aver instaurato un rapporto di grande complicità con l’ex fidanzato della famosa showgirl, la modella e influencer si era ritagliata una posizione da protagonista in quella edizione.

Nathaly e Ippoliti avevano deciso di chiudere la loro love story nel reality delle tentazioni di Canale 5. Dopo la fine del programma, Andrea ha dato inizio a una frequentazione, lontano dalle luci dei riflettori, con Zoe. Trascorso qualche mese, ecco che tra Ippoliti e l’ex tentatrice la storia è giunta al termine. La Mallucci si è, nel frattempo, dedicata al suo lavoro sui social network e sembra che sia riuscita a conquistare il cuore del ricco petroliere iraniano.

A dare la notizia è il settimanale Novella 2000, che ha pubblicato le prove di questo presunto flirt. La rivista ha, infatti, condiviso diversi scatti che ritraggono Hormoz Vasfi con Zoe Mallucci. Non è la prima volta che il noto magnate finisce tra le pagine di cronaca rosa in Italia. Negli ultimi anni è stato spesso protagonista del gossip italiano con alcune relazioni.

Intanto, gli scatti ritraggono Zoe e Vasfi mentre si godono una giornata di relax in Sardegna. Le immagini sembrano parlare chiaro, visto che i due appaiono molto vicini.

Hormoz Vasfi: le love story in Italia prima di Zoe Mallucci

Prima di finire al centro del gossip con l’ex tentatrice di Temptation Island, Hormoz Vasfi aveva già avuto a che fare con il gossip italiano. Nel 2019 il settimanale Chi aveva parlato di una presunta relazione del magnate iraniano con Taylor Mega. Secondo l’indiscrezione, la modella non poteva rilasciate interviste o pubblicare foto riguardanti questa loro love story.

La relazione si è poi conclusa e il magnate ha conosciuto, l’anno dopo, Sara Croce. Per qualche mese l’ex Bonas di Avanti un Altro è apparsa a fianco di Vasfi. La loro storia non si è conclusa nel migliore dei modi. Infatti, il magnate aveva denunciato Sara “per aver allacciato una relazione al solo fine di trarne un profitto economico per sé e per la sua famiglia, raggirando le buone intenzioni di un ricchissimo e noto uomo d’affari”.

Per rispondere a tale accusa, la Croce aveva poi denunciato a sua volta il petroliere per stalking. In un’intervista per il Fatto, Hormoz ha poi raccontato la sua versione dei fatti, dicendosi deluso per essere stato diffamato da Sara.