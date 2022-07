Sara Croce non dovrà risarcire Hormoz Vasfi di un milione di euro. La vicenda risale a qualche anno fa, tra i due c’è stata una storia e quando si è conclusa il magnate Vasfi ha chiesto un risarcimento pari a circa un milione di euro. Gli aggiornamenti del giorno hanno reso noto, però, che proprio Vasfi abbia rinunciato a far causa contro Sara Croce, che dunque non dovrà più risarcire l’ex. Il giudice di Pavia ha fatto sapere infatti che la diatriba fra i due è cessata per “intervenuta rinuncia all’azione da parte dell’attore”. A rivelare i dettagli è stato Adnkronos, in possesso della sentenza del giudice che si occupava della vicenda.

Non solo Sara Croce non dovrà risarcire Vasfi, ma sarà lei a ottenere qualcosa. Dalla stessa sentenza risulta infatti che Vasfi è stato condannato a rimborsare l’ex Bonas di Avanti un Altro le spese legali. Dovrà rimborsare anche la mamma di Sara Croce, anche lei citata in giudizio. La somma del rimborso è pari a 27.364 euro, ai quali vanno aggiunte le spese generali.

Il magnate ha rinunciato all’azione legale e quanto ha portato alla cessazione della materia del contendere, si legge sempre sulla sentenza. Così il giudice non ha potuto fare altro che scrivere nero su bianco che le parti non hanno più mostrato interesse a portare avanti il processo. Si è conclusa così dunque la vicenda tra Sara Croce e Hormoz Vasfi, sul quale la modella si era espressa dicendo la sua.

Proprio due anni fa era cominciato tutto, quando Vasfi aveva chiesto un milione di euro di risarcimento. Il motivo? Le accuse rivolte a Sara Croce, e a sua madre, erano di aver intrapreso una relazione con il solo scopo di trarne profitti economici, non solo per sé ma anche per la famiglia. Non solo, l’aveva anche accusata di aver tentato di approfittarsi di lui “raggirando le buone intenzioni di un ricchissimo e noto uomo d’affari”. Aveva quindi parlato di truffa, senza troppi giri di parole.

Sara Croce e Hormoz Vasfi si sono frequentati a partire da settembre 2019 e per qualche mese. Tra loro c’è una notevole differenza d’età, inoltre. Sempre secondo le accuse, la modella avrebbe ricevuto in regalo durante la frequentazione gioielli di 50mila euro e altri di 34mila. Avrebbe fatto shopping di lusso per un valore pari a 47mila euro a Dubai e circa 66mila a Parigi. In più viaggi esclusivi per il mondo, casa in affitto in centro a Milano e una Land Rover da quasi 46mila euro. Vasfi si è sentito preso in giro e usato, per dirla in breve, e per questo aveva chiesto il rimborso di tutti questi regali quantificato in 1.051.548,72 euro. Cifra alla quale però ha rinunciato.