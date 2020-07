Temptation Island 2020: chi è rimasto insieme e chi si è lasciato

È giunto al termine il viaggio dei sentimenti di Temptation Island 2020. Come ogni anno non sono mancate le emozioni, le lacrime e i colpi di scena. Alcune coppie non hanno riconfermato la scelta del falò mentre altre hanno preso importanti decisioni circa il loro futuro. Scopri su Gossipetv le coppie che sono rimaste insieme e quelle che si sono lasciate!

Andrea e Anna stanno ancora insieme

Nonostante un falò infuocato Andrea e Anna hanno scelto di restare insieme. Un mese dopo la coppia ha riconfermato tale decisione. Non solo: i due sono andati anche a convivere e con calma metteranno in cantiere un bambino. Anna sogna di concepirlo in un posto speciale e Andrea ha confidato che potrebbero fare questo viaggio il prossimo Natale. Restano però tesi i rapporti tra Anna e la famiglia di Andrea.

Antonella e Pietro in pausa di riflessione

Momento di transizione per Antonella Elia e Pietro Delle Piane. Dopo l’addio al falò di Temptation Island Pietro sta facendo il possibile per riconquistare la soubrette. Per ora l’ex valletta di Mike Bongiorno e Corrado sta prendendo tempo e cercando di capire le reali intenzioni dell’ex fidanzato. Intanto ci ha tenuto a precisare che l’attore non è un mostro e che quelle parole cattive sul suo conto sono arrivate solo perché in una situazione di forte stress.

Sofia e Alessandro si sono lasciati

Dopo aver lasciato il programma insieme Alessandro e Sofia si sono mollati. A fare tutto è stato l’uomo e secondo Sofia sarebbe stata determinante l’intromissione della sua famiglia. Non solo: Sofia ha spifferato che Alessandro sta sentendo la single Beatrice. Una situazione molto difficile per Sofia, che è ancora molto innamorata di Alessandro e si sente persa senza di lui.

Valeria e Ciavy si stanno risentendo

Mesi di riflessione per Valeria e Ciavy. Al termine delle registrazioni di Temptation Island Ciavy ha ricontattato Valeria e ha proposto alla ragazza di dare una nuova chance al loro amore e di andare a convivere. Per ora Valeria tentenna: l’estetista non sente più lo stesso trasporto di prima nei confronti di Ciavy e vuole capire meglio i suoi sentimenti. “Non mi sento più innamorata”, ha confidato.

Manila e Lorenzo stanno ancora insieme

Continua a gonfie vele la storia d’amore tra Manila Nazzaro e Lorenzo Amoruso. L’ex Miss Italia e l’ex calciatore hanno raggiunto un accordo sul loro futuro: andranno a convivere a Roma. Non solo: nei loro piani c’è anche il matrimonio e un figlio insieme. Magari una piccola principessa, come sogna lo sportivo che ad oggi non ha ancora eredi.

Antonio e Annamaria vogliono un figlio

Happy ending pure per Antonio e Annamaria che stanno provando ad avere un figlio. Lo scugnizzo napoletano ha capito i suoi errori a Temptation Island e ora non vuole più trascurare Annamaria, che reputa a tutti gli effetti la donna della sua vita, quella giusta con la quale mettere su famiglia.