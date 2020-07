Sofia e Alessandro si sono lasciati: cosa è successo dopo il falò

Dopo Temptation Island, tra Sofia e Alessandro ci sono stati non pochi problemi, che hanno causato la rottura. A raccontarlo oggi è il 47enne, un mese dopo il falò di confronto finale. Di fronte a Filippo Bisciglia l’uomo confessa di aver rivisto in televisione il loro percorso e di aver provato molta delusione. Ammette di non stare bene, di sentire la mancanza di Sofia. Quest’ultima ha chiesto più volte scusa per il comportamento tenuto all’interno del villaggio delle fidanzate, ma questo non sarebbe bastato. Al momento, Alessandro non ha ancora le idee chiare sulla loro relazione. Dall’altra parte, invece, Sofia non ha alcun dubbio: la loro storia d’amore dovrebbe riprendere da dove è terminata. Dopo il falò hanno avuto l’occasione di vivere molti giorni insieme, da soli. Hanno trascorso momenti sereni, ma poi qualcosa è andato storto. Pare che a generare la rottura sia stata la famiglia di Alessandro, almeno secondo quanto dichiara Sofia.

Sofia e Alessandro, dopo Temptation Island è arrivata la rottura: lui ammette di essere confuso

Grande colpo di scena nell’ultima puntata di Temptation Island. Dopo il lieto fine di Manila Nazzaro e Lorenzo Amoruso, il pubblico di Canale 5 può scoprire cos’è accaduto alle varie coppie un mese dopo il falò di confronto. Ed ecco che Alessandro, inaspettatamente, arriva da solo nel salotto in cui lo attende Filippo Bisciglia. Sono stati i primi a lasciare il reality durante questa edizione. Nonostante varie incomprensioni, il falò di confronto li ha portati a prendere la decisione di lasciare insieme il programma. Oggi Sofia, in lacrime, racconta di essere profondamente delusa per quanto accaduto dopo la fine della trasmissione. Si tratta di una svolta davvero inaspettata, anche per la stessa 30enne.

Temptation Island ultima puntata: Sofia in lacrime, la crisi con Alessandro

Lacrime amare per Sofia a un mese di distanza dal falò di confronto con Alessandro. Quest’ultimo, dopo aver trascorso delle giornate serene con la fidanzata, non è riuscito a non ripensare a quanto accaduto nel reality. Per tale motivo, oggi rivela di essere davvero molto confuso. La rottura sembra essere arrivata come un fulmine a ciel sereno, secondo quanto racconta la 30enne. Non ci resta ora che attendere per scoprire se Sofia e Alessandro riusciranno in futuro a ritrovare la serenità perduta.