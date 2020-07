Manila e Lorenzo restano insieme: convivenza e un figlio per la coppia

A Temptation Island 2020 arriva il lieto fine per Manila Nazzaro e Lorenzo Amoruso. Stiamo parlando di una delle coppie che ha resistito alle tentazioni del reality. In realtà, sono state semplicemente alcune dichiarazioni della conduttrice a mandare in tilt l’ex calciatore. Ed ecco che dopo un acceso falò di confronto, durante il quale interviene anche Filippo Bisciglia per calmare gli animi, Manila e Lorenzo scelgono di lasciare insieme il programma. Tra lacrime e commozione, arriva il bacio tanto atteso dal pubblico di Canale 5. Infatti, i telespettatori speravano di vedere questa coppia avere il suo lieto fine. Lorenzo e Manila rappresentano i due partecipanti più amati di questa edizione. Sui social sono diversi i commenti positivi riservati ad Amoruso e alla fidanzata. Termina così la loro esperienza all’interno del reality e Filippo li riaccoglie un mese dopo la fine di questo percorso. Manila e Lorenzo appaiono più felici e innamorati che mai. La coppia annuncia al pubblico e a Bisciglia di avere dei programmi per il loro futuro insieme!

Manila Nazzaro e Lorenzo Amoruso, lieto fine a Temptation Island: nei progetti convivenza e figlio

Un falò di confronto finale molto acceso quello di Manila e Lorenzo nell’ultima puntata di Temptation Island 2020. L’ex calciatore si mostra abbastanza contrariato da alcune dichiarazioni fatte dalla Nazzaro all’interno del villaggio delle fidanzate. In particolare, la conduttrice vorrebbe costruire un futuro più concreto insieme a Lorenzo. Scendendo nel dettaglio, il suo desiderio è quello di iniziare una vera e propria convivenza con Amoruso, ma a Roma. Manila non ha più intenzione di vivere a distanza questo amore e della stessa opinione è Lorenzo. Il problema si basa sulla città in cui andare a vivere insieme. Amoruso sembra non riuscire a lasciare la sua amata Firenze, mentre la Nazzaro non vorrebbe spostarsi da Roma, luogo in cui lavora. Ed ecco che finalmente annunciano di essere arrivati a un compromesso!

Manila e Lorenzo pronti alla convivenza dopo Temptation Island: ora sperano nell’arrivo di un figlio

Manila e Lorenzo dopo Temptation Island vivono la loro storia d’amore in modo più sereno. I due raccontano, un mese dopo, di aver scelto di andare a vivere insieme a Roma, dove stanno cercando casa. Insieme ai due figli della Nazzaro, ora formano una grande famiglia. Al pubblico annunciano di avere intenzione di mettere al mondo un figlio! Ebbene sì, Manila potrebbe presto diventare madre per la terza volta e Lorenzo padre per la prima volta. Nei loro piano c’è, dunque, un bebè e questo non può che fare felici i telespettatori!